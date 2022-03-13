خالد عيسى يعتذر لإسماعيل مطر

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

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اعتذر حارس مرمى العين، خالد عيسى، لقائد ونجم فريق الوحدة، إسماعيل مطر، على ما حدث من تصرفات مؤسفة، في أعقاب فوز العين على الوحدة بهدف نظيف، في ختام الجولة الـ 19 من دوري أدنوك للمحترفين.

وكان إسماعيل مطر قد انتقد تصرفات حارس العين في تصريحاته عقب اللقاء – دون الإشارة إليه صراحة – مما تسبب في نزول بعض الجماهير لأرضية الملعب والاشتباك مع اللاعبين.

وقال خالد عيسى في تصريحات لقناة أبوظبي الرياضية:" ما حدث بعد نهاية المباراة أمر مؤسف ومحزن بالطبع، وبكل أمانة الجميع يتحمل خطأ ما حدث، ولا أريد أن أكون قاسياً، ولكن تصرفات بعض الأشخاص هي من أثارت الضجة".

وأضاف:" أنا أحمل شعار نادي العين وهذا من حقي، وأعتذر لكابتن إسماعيل مطر، وأريد أن أوضح أنه فهم ما حدث بشكل خاطئ، وعندما رأيت زميلي سفيان رحيمي يحمل الراية الركنية التي تحمل شعار الوحدة قلت له لا، إذا أردت الاحتفال احتفل مع جماهيرنا، وأعتقد أن إسماعيل مطر فهم الموضوع غلط، وأعتذر له مرة ثانية ولجمهور الوحدة على ما حدث".

وأوضح رداً على ما اعتبره البعض بأن احتفالات لاعبي العين استفزازية لجمهور الوحدة:" يحق لي الاحتفال في أرضية الملعب عند الفوز خاصة إذا كانت مباراة بحساسية وقيمة "الكلاسيكو"، ولكني أعترف أن الكل مخطئ في تلك الأحداث".

وعما إذا كان الفوز يقرب العين كثيراً من لقب الدوري، أكد حارس مرمى "الزعيم" أن الدوري لا يزال طويلاً، وعلى الفريق التركيز فيما هو قادم.

وختم:" مبروك لكرة الإمارات على هذا الحضور الجماهيري وهذا الأداء القوي، والوحدة قدم مباراة كبيرة وكان يستحق أيضاً الفوز مثلما استحقه العين، ولا أعتقد أن الوحدة سيسلم الراية وسيواصل ملاحقته للعين حتى النهاية"

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