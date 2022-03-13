«الزعيم» قمة القمم

المصدر: أبوظبي - محمد صادق

ت + ت - الحجم الطبيعي

حسم فريق العين مباراة القمة بينه وبين الوحدة أمس، في الجولة 19 لدوري أدنوك للمحترفين لصالحه بهدف لابا كودجو، والذي جاء في الدقيقة 82، ليواصل «الزعيم» انفراده بالقمة بالنقطة 46، ووسع الفارق بينه ومطارده «العنابي» إلى 7 نقاط، مقترباً خطوة كبيرة من التتويج بالدرع الـ 14 في تاريخه.

وجاء الكلاسيكو على قدر التوقعات وشهد حضور 15 ألف متفرج في مدرجات استاد آل نهيان. قدم الفريقان أداءً جيداً بالشوط الاول وتبادلا الهجمات، وسنحت أكثر من فرصة محققة للتسجيل لاسيما لمصلحة الوحدة ( 3 فرص)، بينما انخفض رتم الأداء في شوط المباراة الثاني باستثناء الدقائق العشر الأخيرة.

جاءت أولى المحاولات الحقيقية في المباراة عن طريق تسديدة من إيريك لاعب العين في الدقيقة 12 أبعدها محمد الشامسي إلى ركنية.

ورد عمر خريبين بقذيفة قوية في الدقيقة 17 من خارج المنطقة تألق خالد عيسى حارس العين في إبعادها، وضربة مقصية من جواو بيدرو مرت بجوار القائم.

وأهدر خريبين أخطر فرص الشوط الأول في الدقيقة 18 بعدما انفرد بمرمى خالد عيسى ولكنه سدد بغرابة بجوار القائم الأيمن لتضيع فرصة هدف محقق على الوحدة.

وحاول إيريك بتسديدة أخرى في الدقيقة 25 لم تسفر عن جديد، قبل أن يلعب المغربي سفيان رحيمي كرة رأسية لم تجد الطريق لشباك حارس العنابي.

وتراجع أداء الفريقين الهجومي في الشوط الثاني وسط حذر من اللاعبين لعدم تلقي هدف، بعكس الشوط الأول.

وشهدت الدقيقة 77 تسديدة من جوانكا ارتطمت بأقدام مدافعي الوحدة، ورد البديل طحنون الزعابي بتسديدة قوية في الدقيقة 78 أبعدها حارس «الزعيم» بصعوبة لركنية.

ونجح هداف العين التوغولي لابا كودجو في خطف هدف الفوز في الدقيقة 82 بعد أن وصلته الكرة جهة اليسار وراوغ مدافع الوحدة وسددها قوية على يسار الحارس محمد الشامسي.

وحاول الوحدة في الدقائق المتبقية العودة في النتيجة وسنحت أكثر من فرصة محققة للتسجيل لاسيما في الدقيقة الأخيرة بعد أن سدد عمر خريبين من داخل المنطقة ولكن تألق خالد عيسى في التصدي لها لترتد لطحنون الزعابي الذي سدد مرة أخرى ولكن حارس العين تعملق وأبعدها لركنية، ليطلق بعدها حكم المباراة الهولندي داني ماكيلي صافرة النهاية معلناً فوز العين.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز