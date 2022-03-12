إسماعيل مطر غاضباً: استفزاز الجمهور مرفوض وغيرتي على بيتي تجبرني للدفاع عنه

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

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أبدى إسماعيل مطر قائد الوحدة استيائه من الأحداث التي جرت في أعقاب فوز العين على الوحدة في الكلاسيكو في استاد آل نهيان في ختام الجولة 19 من دوري أدنوك للمحترفين.

وقال مطر في تصريحات تليفزيونية عقب المباراة:" لا أريد ذكر أسماء، وإذا أنت كلاعب من الفريق المنافس وحققت الفوز من حقك أن تفرح بالفوز مع جماهيرك، وهو حق مشروع لكل ناد ولاعب، ولكن أن تستفز الجمهور فهذا أمر مرفوض".

وأظهرت مقاطع فيديو عقب المباراة، قائد فريق العين خالد عيسى يحمل راية الركنية التي تحمل علم الوحدة واشتبك قبل أن يشتبك معه عدد من جماهير الوحدة التي نزلت إلى أرض الملعب.

وأضاف مطر:" ما حدث مرفوض بتاتاً خاصة إذا كان من لاعب صاحب خبرة لأن استفزاز الجمهور يخرج المباراة عن رونقها وجمالها".

وتابع:" نحن نتقبل الخسارة ولكن لا يصح أن تحمل علم نادي الوحدة وتذهب ناحية مدرجات الجمهور، ربما قد تكون نيتك طيبة، ولكن الجمهور قد لا يفهمها بهذه الطريقة".

وأردف:" غيرتي على بيتي تجبرني على الدفاع عنه مهما كان الشخص، والكل يجب أن يعرف أنه لا أحد يأتي إلى بيتي ولا يظهر لي الاحترام فهذا أمر مرفوض تماماً".

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