فوز البطائح و«الحصن» في دوري «الهواة»

المصدر: الفجيرة- محمد فضل

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ضيق البطائح الخناق على العربي الوصيف بفوزه، اليوم، على سيتي بنتيجة 3 - 1 في انطلاقة مباريات الجولة 23 من دوري الدرجة الأولى لكرة القدم «الهواة»، ورفع رصيده إلى 49 نقطة في المركز الثالث، بينما استمر سيتي في المركز الأخير برصيد ست نقاط، وسجل أهداف الفائز الكاميروني اناتول بيرتراند، والبرازيلي هنريكو وأحمد جلال، وهدف «سيتي» جمال بارتل،

وواصل دبا الحصن التألق، وعاد من ملعب حتا بفوز صعب بنتيجة 2 - 1، وسجل هدفي الحصن الفرنسي فتحي ساخي، والعماني محمد المربوعي، ولحتا عبيد عيد، ووصل دبا الحصن إلى 47 نقطة بالمركز الرابع.

وفاز الجزيرة الحمراء على مضيفه الرمس 4 - 3، سجل الرباعية علي حسن«هدفين» وعلي خالد وهوغو الكسندر، وأحرز أهداف الرمس البرازيلي ليما ومواطنه كريستيان وسعيد سالم، ووصل رصيد الجزيرة الحمراء إلى 20 نقطة في والرمس 17 نقطة.

وتختتم الجولة غداً بإقامة 4 مباريات، يلعب الفجيرة مع الذيد، والحمرية مع مسافي، ودبا الفجيرة مع مصفوت، والتعاون مع «غلف اف سي».

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