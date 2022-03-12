وسع الفارق إلى 7 نقاط .. "الزعيم" يحسم الكلاسيكو ويقترب خطوة من درع الدوري

المصدر: أبوظبي-محمد صادق تصوير سيف الكعبي

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قاد التوغولي لابا كودجو فريقه العين لحسم الكلاسيكو بالفوز على مضيفه الوحدة بهدف دون رد في المباراة التي جرت مساء اليوم السبت في قمة الجولة الـ 19 من دوري أدنوك للمحترفين، في مباراة جماهيرية شهدت حضور 15 ألف متفرج في مدرجات استاد آل نهيان.

واقترب العين خطوة نحو تحقيق لقب الدوري الـ 14 في تاريخه بعد أن وسع الفارق في الصدارة مع الوحدة إلى 7 نقاط، ليرفع "الزعيم" رصيده إلى 46 نقطة، فيما توقف رصيد الوحدة عند النقطة 39.

وجاء الكلاسيكو على قدر التوقعات خصوصاً في الشوط الأول من المباراة الذي قدم خلاله الفريقين أداء جيداً وتبادلا الهجمات، وسنحت أكثر من فرصة محققة للتسجيل لاسيما لمصلحة الوحدة الذي سنحت له ثلاثة فرص محققة لهز الشباك، بينما انخفض رتم الأداء في شوط المباراة الثاني باستثناء الدقائق العشر الأخيرة.

جاءت أولى المحاولات الحقيقية في المباراة عن طريق تسديدة من إيريك لاعب العين في الدقيقة 12 أبعدها محمد الشامسي لركنية.

ورد عمر خريبين بقذيفة قوية في الدقيقة 17 من خارج المنطقة تألق خالد عيسى حارس العين في إبعادها، وضربة مقصية من جواو بيدرو مرت بجوار القائم.

وأهدر عمر خريبين أخطر فرص الشوط الأول في الدقيقة 18 بعدما انفرد بمرمى خالد عيسى ولكنه سدد بغرابة بجوار القائم الأيمن لتضيع فرصة هدف محقق على الوحدة.

وحاول إيريك بتسديدة أخرى في الدقيقة 25 لم تسفر عن جديد، قبل أن يلعب المغربي سفيان رحيمي كرة رأسية لم تجد الطريق لشباك حارس العنابي.

وتراجع أداء الفريقين الهجومي في الشوط الثاني وسط حذر من اللاعبين لعدم تلقي هدف، بعكس الشوط الأول.

وشهدت الدقيقة 77 تسديدة من جوانكا ارتطمت بأقدام مدافعي الوحدة، ورد البديل طحنون الزعابي بتسديدة قوية في الدقيقة 78 أبعدها حارس "الزعيم" بصعوبة لركنية.

ونجح هداف العين التوغولي لابا كودجو في خطف هدف الفوز في الدقيقة 82 بعد أن وصلته الكرة جهة اليسار وراوغ مدافع الوحدة وسددها قوية على يسار الحارس محمد الشامسي.

وحاول الوحدة في الدقائق المتبقية العودة في النتيجة وسنحت أكثر من فرصة محققة للتسجيل لاسيما في الدقيقة الأخيرة بعد أن سدد عمر خريبين من داخل المنطقة ولكن تالق خالد عيسى في التصدي لها لترتد لطحنون الزعابي الذي سدد مرة أخرى ولكن حارس العين تعملق وأبعدها لركنية، ليطلق بعدها حكم المباراة الهولندي داني ماكيلي صافرة النهاية معلناً فوز العين.

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