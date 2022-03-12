فراس صالح: لا مستحيل في كرة القدم شعار «الصقور»

المصدر: رأس الخيمة - أحمد عيسى

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أكد فراس صالح، مدافع فريق الكرة بنادي الإمارات، أن «الصقور» فتح صفحة جديدة لحصد العديد من النقاط التي تؤمن استمراره في دوري المحترفين، ذاكراً أن مهمة تحقيق البقاء لن تكون سهلة، لكنهم يثقون بأنه لا يوجد مستحيل في كرة القدم، وأن لكل مجتهد نصيباً، وهي شعارات الفريق بالفترة المقبلة، وقال: تعاهدنا قبل مباراة خورفكان على بداية صفحة جديدة، وأن ننسى المباريات السابقة وكل النتائج السلبية، وأن نبذل قصارى جهدنا من أجل التقدم في جدول الترتيب، ونجحنا في مهمتنا الأولى بالفوز على فريق قوي مثل خورفكان منحنا 3 نقاط غالية، ووصلنا للنقطة التاسعة، لكننا لن ننسى أننا ما زلنا في المركز الأخير وتنتظرنا مهام أصعب في الجولات المقبلة.

وأشعل الصقور صراع البقاء في الدوري عقب فوزه الثمين على خورفكان 2 - 1 في الجولة 19 من المنافسة، والذي رفع رصيده إلى 9 نقاط بالمركز الأخير خلف العروبة بفارق نقطة، والظفرة بست نقاط، كما أدخلت النتيجة فريق النسور الذي يحتل المركز 11 برصيد 18 نقطة دائرة الخطر أيضاً.

وأشار مدافع «الصقور» إلى أهمية مضاعفة الجهد والعمل على تصحيح السلبيات في فترة توقف الدوري، ذاكراً أنهم يدركون أهمية المرحلة المقبلة والمباريات القوية التي تنتظرهم. وأضاف: سنعود للدوري أقوى وأفضل، وبإذن الله سيشاهد الجميع فريقنا بمستوى متميز يليق باسم النادي، خاصة أنه يضم عناصر متميزة ولا ينقصه إلا القليل من الجهد والتوفيق.

دعم

وثمن فراس صالح دعم الجماهير للاعبين في أصعب الفترات، ذاكراً أنه رغم النتائج السلبية التي لم تكن مرضية نهائياً فإن الجمهور وقف خلف الفريق ودعمه معنوياً، مقدماً الفوز على خورفكان هدية للجماهير ومجلس الإدارة والجهاز الإداري للفريق والجهاز الفني، مؤكداً أنهم يشعرون حالياً بطعم الفوز، وكل هدفهم أن تستمر هذه الفرحة حتى يؤكد الصقور أنه يستحق البقاء في الدوري.

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