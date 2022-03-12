المنصوري محاضراً دولياً لحكام الشاطئية

المصدر: (دبي - البيان الرياضي)

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اعتمد الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، إبراهيم المنصوري الحكم الدولي السابق، المحاضر الآسيوي، نائب رئيس لجنة الكرة الشاطئية في اتحاد الكرة، محاضراً دولياً لحكام الشاطئية ضمن قائمة ضمت 11 محاضراً من مختلف الاتحادات القارية، ودعا «فيفا» المحاضرين الدوليين للمشاركة في سيمنار سيتم عقده عبر تطبيق «زووم» من 15 إلى 31 الجاري، وهنأ علي حمد عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، رئيس لجنة الكرة الشاطئية، إبراهيم المنصوري على اعتماده رسمياً ضمن المحاضرين الدوليين في إنجاز جديد يُضاف لسجل الكرة الشاطئية الإماراتية، ويعد نجاحاً مميزاً لدعم مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة الشيخ راشد بن حميد النعيمي ومجالس الإدارة السابقة ولمنظومة التحكيم.

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