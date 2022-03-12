ركلة جزاء تنقذ الجزيرة أمام العروبة

المصدر: متابعة: محمد فضل، محمد صادق، أحمد عيسى

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أنقذت ركلة جزاء فريق الجزيرة، أمس، من الوقوع في فخ التعادل أمام العروبة بالجولة 19 لدوري أدنوك للمحترفين، وسددها الصربي ميلوش محرزاً هدف المباراة الوحيد بالدقيقة 67 ليعود «فخر أبوظبي» بثلاث نقاط ثمينة، رفعت رصيده إلى 35 نقطة محافظاً على المركز الرابع، وللفريق مباراة مؤجلة أمام كلباء، 15 الجاري.

وحضر المباراة الأرجنتيني أروابارينا مدرب منتخبنا وقام بتدوين بعض الملاحظات على أداء اللاعبين، وشهدت تراجع الحكم سلطان صالح عن قرار احتسابه ركلة جزاء لمصلحة الجزيرة في أول 4 دقائق من اللقاء بعد الرجوع لتقنية «VAR»، وتأثر الجزيرة بغياب علي مبخوت للإصابة.

وتعادل اتحاد كلباء والظفرة 2 - 2، وتقدم الظفرة بهدف سلطان الغافري بعد 54 ثانية فقط من اللقاء، في أسرع هدف لـ«الفارس» في تاريخ مشاركاته بدوري المحترفين، وأدرك حبيب الفردان التعادل لـ«النمور» في الدقيقة 13، ومنح البرازيلي أوغوستو الظفرة التقدم مجدداً بالدقيقة 30، وعاد كلباء للتعادل عن طريق الفردان بالدقيقة 65.

ووصل كلباء للنقطة 20 والظفرة للنقطة 15.

وحقق «الإمارات» فوزه الثاني بالدوري متغلباً على ضيفه «خورفكان» 2 - 1، ووصل للنقطة التاسعة، سجل للفائز ليثيري سيلفا، جوزيف قنادو بالدقيقتين 26 و 48، وللخاسر دوغلاس بالدقيقة 58.

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