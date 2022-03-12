أروابارينا يعلن القائمة النهائية لـ«الأبيض» غداً

المصدر: دبي ـ العوضي النمر

ت + ت - الحجم الطبيعي

يعلن الأرجنتيني أروابارينا، مدرب منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم، قائمة الأبيض النهائية غداً، وتضم 26 لاعباً من بين 41 لاعباً تضمنتهم القائمة الموسعة، استعداداً لملاقاة العراق 24 الجاري في بغداد، وكوريا الجنوبية 29 منه في دبي، في التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى المونديال.

ويدخل منتخبنا معسكراً مغلقاً بعد غدٍ (الاثنين) في دبي، ويخوض مرانه اليومي على ملعب النصر، حتى موعد المغادرة إلى بغداد 22 الجاري. يستهل الجهاز الفني المعسكر بلقاء مع اللاعبين يتضمن شرح أهمية المباراتين المقبلتين بالتصفيات.

اطمأن ياسر سالم مدير المنتخب على كافة التجهيزات الإدارية الخاصة بتواجد المنتخب في العراق، خلال زيارة سريعة قام بها الأسبوع الماضي، تفقد خلالها ملعب التدريب وفندق الإقامة، وتم إعداد كافة الإجراءات الإدارية الخاصة باستقبال بعثة «الأبيض»، والذي يؤدي مرانين بالعراق قبل المباراة الرسمية.

يذكر أن لقاء المنتخب والعراق سيشهد منافسة قوية بين المنتخبين، إذ يحتل الأبيض المركز الثالث بالمجموعة الأولى برصيد 9 نقاط، فيما يحتل العراق المركز الخامس برصيد 5 نقاط، ويسعى «الأبيض» للخروج بنتيجة إيجابية سواء بالفوز أو التعادل لضمان احتلال المركز الثالث للعب مباراة فاصلة مع ثالث المجموعة الثانية.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز