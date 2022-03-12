منتخب الجودو يستعد لعربية الأردن بمعسكر أبوظبي

المصدر: (أبوظبي - البيان الرياضي)

ت + ت - الحجم الطبيعي

يبدأ منتخب الإمارات للجودو اعتباراً من اليوم معسكره الداخلي في أبوظبي، الذي يستمر حتى 19 مارس الجاري، استعداداً للمشاركة في البطولة العربية للجودو للأندية والمنتخبات - الرجال والسيدات والشباب والأشبال، التي تقام بصالة الأرينا بجامعة عمان الأهلية في العاصمة الأردنية عمان خلال الفترة من 23 - 31 مارس الجاري. وتضم قائمة منتخبنا 6 لاعبين من الشباب الصاعد وهم: أحمد فيصل النقبي، وأحمد جاسم، وخليفة الحوسني، وعلي حسن الدرمكي (اتحاد كلباء)، وسعيد النقبي (الفجيرة للفنون القتالية) وحارب جمعة من (نادي الشارقة).

وحض محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس اتحاد المصارعة والجودو اللاعبين المختارين على مستوى الشباب والكبار على ضرورة الاستعداد الجيد للمشاركات الخارجية الإقليمية والقارية والعالمية المقبلة بما يعكس المستوى الحقيقي لجودو الإمارات.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز