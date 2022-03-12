نائبة رئيس «دولي الإعاقة الذهنية» تشيد بـ «دبي لأصحاب الهمم»

المصدر: دبي - البيان الرياضي

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أشادت روبن سميث نائبة رئيس الاتحاد الدولي للإعاقة الذهنية، عضو اللجنة البارالمبية الدولية بجهود نادي «دبي لأصحاب الهمم» في تهيئة أصحاب الهمم من أجل الاندماج الكامل في المجتمع في المجالات الرياضية والثقافية والاجتماعية.

جاء ذلك خلال زيارتها للنادي أمس، حيث أطلعها ثاني جمعة بالرقاد رئيس مجلس الإدارة، وماجد العصيمي المدير التنفيذي، على أنشطة النادي وبرامجه الاجتماعية والثقافية والرياضية، ووضعه كل الإمكانات للأعضاء باختلاف إعاقاتهم التي تتناسب مع قدراتهم بما يؤهلهم للمشاركة في الاستحقاقات الرياضية المحلية والدولية.

كما اطلعت من خلال شريط الفيديو التسجيلي الذي تم عرضه على مبادرات النادي، وبرامجه وأنشطته في جميع القطاعات، وأهدافه واستراتيجيته الخاصة بـ «أصحاب الهمم»، من أجل تحقيق أهدافهم على الصعد كافة، مبدية إعجابها بما شاهدته من برامج وأنشطة وفعاليات ومبادرات مبتكرة تلبي طموحات أصحاب الهمم وتوفر لهم أفضل بيئة للدمج المجتمعي.

اهتمام ودعم

وأكد ثاني جمعة بالرقاد أن دبي لأصحاب الهمم يولي اهتماماً كبيراً لجميع منتسبيه ويوفر لهم كل عناصر الدعم التي تقودهم إلى تحقيق الإنجازات، وترك بصمات بارزة في كل المجالات، مشيراً إلى أن الاهتمام الكبير الذي تجده رياضة أصحاب الهمم من القيادة الرشيدة يمثل دافعاً كبيراً لهم من أجل السير على الطريق نفسه.

من جهته، أشاد العصيمي بمخرجات ونتائج مثل هذه الزيارات من أجل تبادل الخبرات بين الاتحاد الدولي للإعاقة الذهنية، والنادي في إطار الدور الاجتماعي والثقافي والرياضي الذي يلعبه نادي دبي لأصحاب الهمم وتعزيزاً للتعاون المشترك وفق أحدث الرؤى العلمية.

وقدم بالرقاد في الختام درعاً تذكارية لنائبة رئيس الاتحاد الدولي للإعاقة الذهنية.

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