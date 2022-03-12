«العميد».. إنجاز تاريخي في أغلى كؤوس الصالات

المصدر: كلباء – محمد فضل

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حفر لاعبو النصر لكرة قدم الصالات أسماءهم بمداد من الذهب، بعد تتويجهم بلقب كأس صاحب السمو رئيس الدولة للمرة الثانية توالياً، والرابعة في تاريخ النادي، بعد الفوز على البطائح في المباراة النهائية، التي أقيمت بصالة نادي اتحاد كلباء، أول من أمس.

وأهدى منصور بوسمرة، مشرف كرة قدم الصالات في نادي النصر، الإنجاز إلى الشيخ راشد بن حمدان بن راشد آل مكتوم رئيس النادي، وإلى المهندس مروان بن غليطة رئيس مجلس الإدارة، وإلى شركة كرة القدم، وجميع شركات وإدارات نادي النصر، وإلى جمهور العميد، وقال بوسمرة:

لقد نجحنا في المحافظة على اللقب، والتحليق بأغلى الكؤوس للموسم الثاني على التوالي، بفضل جهود اللاعبين والجهازين الفني والإداري، والدعم الكبير من قبل إدارة وجماهير النادي، موضحاً أن عميد الصالات اعتاد على الصعود إلى منصات التتويج موسمياً، وهو الفريق الوحيد الذي يعتبر من بين فرق اللعبة، الذي يحقق ثنائية الموسم 2021 - 2022 بعد أن توج في مطلع الموسم بكأس الإمارات عن جدارة واستحقاق.

تفاؤل

وعن سر التفاؤل بصالة اتحاد كلباء من خلال التصريح، الذي أطلقه قبل المباراة كشف أن كل أعضاء الفريق أعربوا عن تفاؤلهم باللعب في المنطقة الشرقية، وفي مدينة كلباء بالتحديد، بعد أن أخطرتهم بقرار اللجنة أن مسك ختام موسم الصالات سيكون في كلباء، وقال: ظل التفاؤل قائماً رغم أن البطائح سجل علينا الهدف الأول، ولكن لاعبي النصر نجحوا في فرض أفضليتهم، وسجلوا هدفين.

كأس آسيا

وأكد منصور بوسمرة أن القادم سيكون أفضل وأن النصر يخطط لاستضافة بطولة كأس الأندية الآسيوية في أغسطس المقبل، وسلمنا موافقتنا للجهات المختصة.

وبذلك يكون العميد أول ناد إماراتي يستضيف بطولة الأندية الآسيوية، وما أريد أن يعرفه الجميع أننا نخطط أيضاً لتقديم أفضل مشاركة آسيوية على مستوى مشاركات أنديتنا في البطولة، وسندعم الفريق بأفضل اللاعبين المحترفين الأجانب، وهدفنا من الاستضافة هو المنافسة بقوة على اللقب القاري وثقتنا بالفريق والجهازين الفني والإداري كبيرة.

ولا تحدها حدود وتوجه بوسمرة بالشكر إلى الأندية المتعاونة مع النصر، وعلى رأسها شباب الأهلي، وخص بالشكر الفريق محمد أحمد المري رئيس إدارة الألعاب الجماعية، والدكتور ماجد سلطان بن سليمان المدير التنفيذي للألعاب ومحمد المري مشرف اللعبة.

فيما قال عادل شاكري عضو مجلس الإدارة للاعبي النصر: مبروك الإنجاز وعقبال التتويج بجميع بطولات الموسم المقبل، وعلى رأسها بطولة الدوري أما إنجاز أغلى الكؤوس فله نكهة وفرحة ومكانة خاصة في نفوس أبناء الدولة، ووجه رسالة للاعبين، موضحاً لهم أن المحافظة على البقاء في القمة هو الأهم خلال الفترة المقبلة.

وعلق محمد عبيد، نجم اللعبة الأول على مستوى اللاعبين المواطنين وكابتن النصر والمنتخب قائلاً: باسمي ونيابة عن جميع لاعبي الفريق أهنئ أسرة نادي النصر بالإنجاز، وتوجه بالشكر إلى زملائه اللاعبين وعلى رأسهم الكابتن طاهر حسن، الذي أصر على التواجد مع الفريق رغم الإصابة.

ظاهرة صحية

أشاد عبد الملك جاني نائب رئيس اللجنة التنفيذية لكرة الصالات، بالتطور الكبير الذي تعيشه اللعبة، وقال: مبروك للنصر بطولة الكأس، ومبروك للبطائح بطولة الدوري، ومبروك لخورفكان بطولة كأس الاتحاد، مؤكداً أن تنوع منصة التتويج يعتبر ظاهرة صحية وإيجابية، تعكس مدى حرص أنديتنا على العمل وتوفير عوامل التنافس لفرقها، ودليل تطور وتميز، يصب في مصلحة اللعبة.

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