شباب الأهلي والوصل.. ديربي خارج حسابات الدرع

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

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يحل الوصل ضيفاً على شباب الأهلي على ملعب استاد راشد في الخامسة و45 دقيقة من مساء اليوم، في «ديربي دبي»، ضمن الجولة التاسعة عشرة من دوري أدنوك للمحترفين، وتعتبر المباراة من مواجهات العيار الثقيل، بصرف النظر عن ابتعاد الفريقين عن المنافسة واقعياً على درع الدوري.

ويبحث الفريقان من خلال مواجهة اليوم، إلى تحسين ترتيبهما في جدول الدوري، ويدخل شباب الأهلي صاحب المركز الخامس برصيد 30 نقطة، المباراة بدفعة معنوية كبيرة، بعد وصوله لنهائي كأس رابطة المحترفين، ويبحث عن تعويض إخفاق الجولة الماضية أمام ضيفه الوحدة 1-3، والثأر من خسارته أمام الوصل 0-1 في الدور الأول، وذلك بفوز يبقيه قريباً من المقدمة، فيما يسعى الوصل صاحب المركز التاسع برصيد 23 نقطة، إلى العودة لسكة الانتصارات، بعد التعادل في الجولة الماضية مع ضيفه اتحاد كلباء 1-1.

وأكد مهدي علي مدرب شباب الأهلي، على أن تطلعات فريقه مختلفة أمام الوصل، وقال:

«خضنا خلال الأيام الماضية، أهم 3 مواجهات لنا أمام الوحدة، منها مباراة واحدة بالدوري، ومباراتان في بطولة كأس رابطة المحترفين، ونجحنا في بلوغ نهائي الكأس، بعد الفوز على المنافس في مباراتي الذهاب والإياب، وهذا البرنامج المضغوط يحتاج إلى عمل وجهد من اللاعبين، وأمام الوصل ستكون الفرصة سانحة لإشراك بعض اللاعبين الذين لم يحصلوا على فرص مشاركة في المباريات السابقة».

فرصة

وفي المقابل، شدد البرازيلي أودير هيلمان مدرب الوصل، على أن مواجهة شباب الأهلي، فرصة لتحسين ترتيب فريقه في الدوري، وقال: «تركيزنا منصب دائماً على الفوز، وتحسين ترتيبنا في جدول الدوري، وتحظى مباراتنا مع شباب الأهلي بأهمية كبيرة، وتعتبر ديربي، حتى إذا كان الفريقان يلعبان ودياً، أو بعيدان عن دائرة الصراع على لقب الدوري.

ونعتبر اللقاء فرصة للمزيد من النقاط، وتحسين ترتيبنا، بعدما ابتعد الفريقان عن دائرة المنافسة، ونتمنى الظهور بمستوى قوي، ونتمنى جاهزية اللاعبين للمباراة، واكتمال الصفوف، وتوفر الحلول، والمهم إكمال الموسم بالتركيز نفسه، والعزيمة على تحقيق الفوز».

وعلى صعيد اللاعبين، قال عيد خميس لاعب شباب الأهلي: «نتمنى أن نظهر بصورة جيدة أمام الوصل، والتوفيق في تقديم مستوى طيب، وتحقيق الفوز سعياً لتحسين ترتيبنا مع اقتراب الدوري من نهايته».

بينما قال راميرو لاعب الوصل: «الترتيب الحالي ليس جيداً بالنسبة لنا، ونسعى إلى تحسينه، وسنحاول تقديم الأفضل، في مباراة مهمة لكلا الفريقين، ونحن نحترم شباب الأهلي، لكننا عازمون على الفوز».

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