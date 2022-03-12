46.3 مليون يورو قيمة نجوم الفريقين

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

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تعد القيمة السوقية لنجوم الوحدة والعين الأعلى بين أندية دوري الخليج العربي، حيث يأتي لاعبو العين في صدارة القيمة السوقية للاعبين في دورينا.

فيما يأتي الوحدة في المركز الرابع بفارق ليس بالكبير عن العين. وبحسب موقع ترانسفير ماركت تبلغ القيمة السوقية للاعبي الوحدة والعين في الكلاسيكو 46.3 مليون يورو، إذ تبلغ القيمة السوقية للاعبي العين 25.65 مليون يورو، بينما تبلغ القيمة السوقية للاعبي الوحدة 20.65 مليون يورو.

وتترقب جماهير الكرة الإماراتية القمة التي تجمع بين الوحدة والعين في الكلاسيكو ضمن الجولة 19 من دوري أدنوك للمحترفين في ظل الصراع الشرس بين الناديين على لقب الدوري الموسم الحالي.وينتظر عشاق المتعة نجوم الفريقين وظهورهم بأفضل مستوى في الكلاسيكو الذي قد يحدد إلى حد كبير ملامح المنافسة على الدرع، إذ يتصدر «الزعيم» المسابقة برصيد 43 نقطة، بفارق 4 نقاط عن الوحدة الوصيف.

ويأتي اللاعبون الأجانب في كلا الفريقين في مقدمة أغلى اللاعبين من ناحية القيمة السوقية، حيث يمثل ثلاثي «الزعيم» لابا كودجو وكريستيان جوانكا وسفيان رحيمي نصف القيمة السوقية للفريق، أما رباعي الوحدة الأجنبي فابيو مارتينز وجواو بيدرو وعمر خريبين وأدريان سيلفا فيمثلون ما يقارب من 75% من القيمة السوقية للعنابي.

يعد التوغولي لابا كودجو مهاجم وهداف العين أغلى لاعبي دوري أدنوك ويتصدر القائمة بقيمة سوقية تبلغ 5 ملايين يورو، ويأتي الأرجنتيني كريستيان جوانكا ثانياً في قائمة الزعيم بـ 4.5 ملايين يورو، والمغربي سفيان رحيمي بـ 3 ملايين يورو، والمدافع التونسي ياسين مرياح الغائب عن الفريق بسبب الإصابة 2.80 مليون يورو، وكايو كانيدو بـ 2 مليون يورو.

فيما يأتي الكولومبي المقيم دانيلو أربوليدا خامساً بقيمة 1.70 مليون يورو، والمدافع الإيفواري كوامي أتوني بمليون يورو، ويحيى نادر بقيمة 900 ألف يورو. وفي الوحدة يتصدر البرتغالي فابيو مارتينز قائمة أغلى اللاعبين في قلعة «العنابي» بقيمة 4.5 ملايين يورو، وجواو بيدرو وعمر خريبين بقيمة 4 ملايين يورو، ثم رابعاً أدريان سيلفا بـ 2.5 مليون يورو.

أما أغلى اللاعبين المواطنين في صفوف الوحدة كقيمة سوقية يأتي أحمد راشد بـ 550 ألف يورو، وطحنون الزعابي بـ 500 ألف يورو، بينما قائد وأسطورة العنابي إسماعيل مطر فتبلغ قيمته السوقية بحسب الموقع 150 ألف يورو.

وعلى مستوى حراسة المرمى لا توجد فوارق كبيرة بين حارسي الفريقين، حيث تبلغ القيمة السوقية لحارس الوحدة محمد الشامسي 450 ألف يورو.

فيما تبلغ القيمة السوقية للحارس خالد عيسى 400 ألف يورو. ويعد لابا كودجو وسفيان رحيمي وجوانكا الأكثر تأثيراً في العين هجومياً، إذ سجل الثلاثي 30 هدفاً من 40 أحرزها العين الأقوى هجوماً في المسابقة بنسبة 75% من أهداف الزعيم في الدوري، أما ثلاثي الوحدة عمر خريبين وبيدرو وفابيو مارتينز سجلوا 28 هدفاً للفريق من 35 كثاني أقوى هجوم بنسبة 80% من أهداف العنابي.

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