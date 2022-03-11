الإمارات يحقق انتصاره الثاني في الدوري على حساب خورفكان

المصدر: رأس الخيمة: أحمد عيسى

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حقق الإمارات فوزا غاليا على حساب ضيفه خورفكان 2-1 في لقاء الفريقين مساء اليوم بالجولة 19 من دوري أدنوك للمحترفين، بعد مباراة فوق الوسط من جانب الفريقين نال فيها صاحب الأرض افضلية النتيجة، وتفوق الفريق الضيف في الأداء، ويعتبر الفوز الثاني للصقور في مشوار الدوري والأول له في النصف الثاني ليرفع رصيده إلى 9 نقاط بالمركز الأخير، ويبقى النسور برصيد 18 نقطة في المركز الحادي عشر بعد تلقيه للخسارة الثانية على التوالي.

وبالعودة لتفاصيل اللقاء، نال خورفكان أفضلية اللعب في الشوط الأول بالإستحواذ على الكرة وقيادة الهجمات التي تصدى لها خط الدفاع بقيادة الثنائي فراس صالح وأحمد عيسى، مع تالق سهيل المطوع حارس المرمى في أبعاد كرتين خطيرتين عن مرماه، وأعتمد الصقور على الهجمات المرتدة التي إستفاد منها في إحراز الهدف الأول عن طريق ليثيري سيلفاء في الدقيقة 26، وهو الهدف الذي منح الصقور الثقة ومكنه من العودة إلى أجواء اللقاء بشكل أفضل مع مواصلة "النسور" في الأفضلية لكن دون أن يتمكن من تعديل النتيجة.

ومع بداية الشوط الثاني تمكن الصقور سريعا من إضافة الهدف الثاني بواسطة جوزيف قنادو في الدقيقة 48 الشي الذي زاد من حماس اللقاء، وجعل خورفكان يضاعف الشق الهجومي لتعديل النتيجة، وتمكن دوغلاس وليان من تقليص الفارق لخورفكان بهدف في الدقيقة 58 زاد من رغبة النسور في إدراك التعادل ومن إصرار الصقور في إحراز الهدف الثالث لتأمين النتيجة، ليرتفع الأداء الهجومي بين الفريقين ومع تقدم دقائق اللعب يفرض خورفكان أسلوبه الهجومي ويشن هجوما ضاغطا على مرمى الصقور لكن دون جدوي حتى أعلن الحكم عن نهاية اللقاء بفوز ثمين للإمارات منحه الأمل في إمكانية المنافسة على البقاء بالدوري.

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