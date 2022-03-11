طاقم تحكيم هولندي يدير "كلاسيكو أبوظبي" بين الوحدة والعين غدا

المصدر: وام

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أعلن اتحاد الإمارات لكرة القدم عن اسناد مهمة إدارة مباراة الوحدة و العين في الجولة الـ19 من دوري أدنوك للمحترفين إلى طاقم تحكيم هولندي بقيادة الحكم "داني ماكيلي" والتي تقام مساء يوم غد السبت على استاد آل نهيان بنادي الوحدة.

يضم الطاقم التحكيمي المساعد هيسيل ستيجسترا مساعدا أول و جاني دي فريز مساعدا ثانيا و الحكم الإماراتي محمد الهرمودي حكما رابعا و كلاي روبيرتي حكم فيديو وأحمد النقبي حكم فيديو مساعدا.

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