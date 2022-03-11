التعادل الإيجابي يحسم مواجهة كلباء والظفرة

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

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حسم التعادل الإيجابي 2-2 مواجهة اتحاد كلباء والظفرة التي جمعتهما، اليوم الجمعة، على ملعب "النمور" في الجولة التاسعة عشر من دوري أدنوك للمحترفين.

ورفع اتحاد كلباء رصيده إلى 20 نقطة في المركز العاشر في جدول ترتيب المسابقة، واستمر من دون أي فوز للمباراة السابعة على التوالي، وتحديداً منذ ديسمبر الماضي، فيما وصل الظفرة إلى النقطة الـ 15 في المركز الثاني عشر بعد أن عاد بنقطة ثمينة.

تقدم الظفرة أولاً عن طريق سلطان الغافري بعد 54 ثانية فقط من صافرة بداية اللقاء، في أسرع هدف لـ "الفارس" في تاريخ مشاركاته في دوري المحترفين، بعد تسديدة قوية من خارج المنطقة سكنت الزاوية اليمنى لحارس كلباء.

وتعادل حبيب الفردان لأصحاب الأرض في الدقيقة 13 مستغلاً سوء تمركز في دفاع الظفرة.

وعاد البرازيلي غويهليرمي أوغوستو ليمنح الظفرة التقدم مجدداً في الدقيقة 30 بهدف رائع عبر قذيفة صاروخية من مسافة بعيدة لينتهي الشوط الأول بتقدم الضيوف.

في الشوط الثاني تحسن أداء اتحاد كلباء وسط تراجع الظفرة للدفاع الذي لم يتمكن من الحفاظ على الفوز، إذ نجح "النمور" في تهديد مرمى عبدالله سلطان في أكثر من مناسبة، إلى أن استطاع حبيب الفردان في إدراك التعادل برأسية في الدقيقة 65.

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