الجزيرة يتجاوز مطب العروبة بركلة جزاء

المصدر: الفجيرة – محمد فضل

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قاد الصربي ميلوش كوزنافيتش محترف الجزيرة فريقه الى تحقيق فوز صعب خارج الديار على العروبة بهدف نتج عن ركلة جزاء في الدقيقة 67 ، بعد مباراة متوسط الاداء بين الفريقين ، ليرفع فخر ابوظبي رصيده الى 35 نقطة في المركز الرابع مع امتلاكه للقاء مؤجل أمام كلباء يوم 15 الجاري فيما بقى العروبة في مركزه قبل الاخير (10 نقاط) لتزداد وضعيته سوء ويتعرض للهزيمة الـ11 في دوري ادنوك للمحترفين .

وحضر المباراة الارجنتيني اروبارينا مدرب منتخبنا الوطني وقام بتدوين بعض الملاحظات على اداء لاعبي الفريقين .

شهدت الدقائق الأولى من عمر المباراة نوعاً من الحذر الشديد بالرغم من امتلاك الجزيرة للكرة الا أن هجوم فخر ابوظبي الذي تأثر بغياب الهداف على مبخوت بسبب الاصابة لم يستثمر الفرص القليلة التي اتيحت له في الشوط الاول ، وكان حكم المباراة سلطان صالح قد احتسب ركلة جزاء لمصلحة الجزيرة في اول 4 دقائق لانطلاقة اللقاء اثر ارتطام الكرة بيد محترف العروبة الكاميروني كاك لكن الحكم سرعان ما تراجع عن قراره بعد ان تم استدعائه من حكام الفيديو ليلغي الركلة بعد التأكد من ارتطام الكرة بصدر اللاعب دون يده .

ويحاول الجزيرة أن ينهي الشوط الاول بهدف لكن راسية زايد العامري مرت جوار مرمى حارس العروبة احمد حمدان لينتهي الشوط الاول بتعادل سلبي على مستوى النتيجة والاداء .

ومع انطلاقة شوط المدربين وجد مهاجم العروبة محمد خلفان نفسه في مواجهة صريحة بحارس الجزيرة على خصيف والذي فطن للكرة منقذاً مرمى فريقه من هدف محقق في الدقيقة 50 ، وشهدت الدقيقة 67 اول اهداف المباراة عبر ركلة جزاء ارتكبها سالم سيف مع زايد العامري تقدم للركلة الصربي ميلوش محترف الجزيرة مسجلاً الهدف الوحيد للضيوف .

ويواصل الحارس خصيف تالقه بعد أن انقذ مرمى الفخر من هدف آخر محقق اثر تصديه باعجوبة لرأسية محمد خلفان المخادعة في الدقيقة 70 ، وكاد عبد الله رمضان لاعب الجزيرة ان يضيف الهدف الثاني لكن "صاروخيته" القوية ارتطمت باسفل القائم لتعود الكرة لعبدولاي ديابي الذي ضيع هدفاً ثانياً للضيوف ، وتعاطفت قائم مرمى العروبة للمرة الثانية مع الفريق بعد أن صدت تسديدة ميلوش في الدقيقة 81 لينتهي اللقاء بفوز الجزيرة بهدف .

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