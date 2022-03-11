غدا كلاسيكو أبوظبي.. تحت شعار "لا بديل عن الفوز" للوحدة والعين

المصدر: وام

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يلتقي الوحدة والعين يوم غد السبت الساعة 20:15 بتوقيت الإمارات في قمة مباريات الجولة التاسعة عشرة من مسابقة دوري أدنوك للمحترفين على استاد آل نهيان بنادي الوحدة.

وتأتي أهمية المباراة كونها تجمع بين متصدر المسابقة العين برصيد 43 نقطة، والوحدة صاحب المركز الثاني برصيد 39 نقطة، وبالتالي فسوف يخوض الفريقان اللقاء تحت شعار" لا بديل عن الفوز".

وكان لقاء الدور الأول من المسابقة "في الجولة السادسة قد أقيم على استاد هزاع بن زايد وانتهى بالتعادل 1/1.

ويكتسب الفوز أهمية استثنائية لكل فريق، ففي حالة فوز العين المتصدر سيبتعد بالصدارة أكثر ويزيد الفارق لـ7 نقاط كاملة، أما في حالة فوز الوحدة فسيتقلص الفارق لنقطة واحدة ويضع الضغوط بشكل أكبر على العين.

وفي التقرير التالي ترصد "وكالة أنباء الإمارات" / وام/ أرقام الفريقين هذا الموسم وتاريخ مواجهاتهما السابقة في عصر الاحتراف، وكذلك أرقام أبرز هدافي الفريقين.

بحسب احصائيات رابطة المحترفين الإماراتية فقد تقابل الفريقان في 25 مباراة بعصر الاحتراف، تفوق فيها فريق العين بعدد مرات الفوز على نظيره الوحدة، وذلك بواقع 13 فوزاً للعين، مقابل 6 للوحدة، بينما كان التعادل حاضرا في 6 مباريات، كما اهتزت الشباك خلال مواجهات الفريقين 61 مرة.

وفيما يتعلق بأرقام كل فريق هذا الموسم فقد لعب العين هذا الموسم 18 مباراة، سجل 40 هدفا واستقبل 14 من بينها 6 أهداف من ركلات جزاء.

أما الوحدة فقد لعب هذا الموسم 18 مباراة سجل 35 هدفا واستقبل 13 هدفا من بينها 4 أهداف من ركلات جزاء.

ويعد التوجولي لابا كودجو أبرز لاعبي فريق العين وهداف الفريق والمسابقة حتى الآن، حيث شارك معه في هذا الموسم بدوري المحترفين في 16 مباراة، من أصل 18، بعدد دقائق وصل إلى 1432، وسجل 17 هدفاً، وتمكن من صناعة 4 أهداف، وسدد 44 مرة على المرمى، وقام بعمل 31 مراوغة و23 تمريرة مؤثرة.

أما السوري عمر خربين فيعد أبرز لاعبي الوحدة وهداف الفريق حتى الآن حيث شارك مع فريقه في 17 مباراة، بعدد دقائق وصل إلى 1481، وسجل 12 هدفا، وصنع 5 أهداف، وقام بـ 23 تسديدة على المرمى، وله 30 مراوغة و21 تمريرة مؤثرة.

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