فوز الشارقة وبني ياس بانطلاقة الجولة 19

المصدر: الشارقة - ياسر قاسم ، أبوظبي – محمد صادق

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حقق الشارقة فوزاً غالياً، أمس، على ضيفه عجمان 2 - 1، هو الأول له هذا الموسم على «البرتقالي»، وجاء ضمن انطلاقة الجولة 19 لدوري أدنوك للمحترفين، وحقق الشارقة الفوز بهدف من ركلة جزاء في الدقيقة الأخيرة للوقت الأصلي للمباراة، عن طريق كايو لوكاس، الذي سجل الهدف الأول للفريق في الدقيقة 37، فيما انتظر عجمان حتى الدقيقة 77 ليدرك التعادل عبر محمد هلال. وبهذا الفوز يصل الشارقة للنقطة 36 وبقي عجمان في 25 نقطة، وينجح في فك عقدة عجمان الذي سبق له الفوز على الشارقة في الدور الأول ثم خرج على يديه من كأس رابطة المحترفين.

وفاز بني ياس على النصر 2 - 1 في مباراة شهدت العديد من الحالات التحكيمية المثيرة للجدل، وجرت أحداثها باستاد الشامخة ورفع «السماوي» رصيده إلى 28 نقطة، محققاً فوزه الثالث على التوالي لأول مرة في الدوري هذا الموسم. تقدم النصر عن طريق ريان مينديز في الدقيقة 18 بعد العودة لتقنية الفيديو «VAR» وتلقى النصر ضربة موجعة بطرد لاعبه محمد فوزي بالبطاقة الحمراء المباشرة في الدقيقة 22 لتدخل قوي مع سهيل النوبي، وأكمل المباراة بعشرة لاعبين. وأدرك بني ياس التعادل عن طريق السويدي إسحاق ثيلين في الدقيقة 90 من ركلة جزاء احتسبها الحكم بعد العودة لتقنية «VAR» وسط اعتراض لاعبي العميد، وخطف الصربي ساشا إيفكوفيتش الفوز لـــــــ«السماوي» بالهدف الثاني في الدقيقة(90+2).

وتقام اليوم 3 مواجهات يستضيف العروبة فريق الجزيرة، ويلعب اتحاد كلباء مع الظفرة، والإمارات مع خورفكان.

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