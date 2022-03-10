الشارقة يحل "العُقدة البرتقالية" بركلة جزاء

المصدر: الشارقة-ياسر قاسم تصوير -غلام كركر

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حقق الشارقة فوزاً غالياً على ضيفه عجمان هو الأول له هذا الموسم ضمن الجولة 19 لدوري أدنوك للمحترفين بنتيجة 2-1، وجاء هدف الفوز الغالي من ركلة جزاء في الدقيقة الأخيرة للوقت الأصلي للمباراة، وكان الشارقة خسر من عجمان في الدور الأول ثم خرج على يديه من كأس رابطة المحترفين، وبهذا الفوز يصل الشارقة للنقطة 36 وبقي عجمان في 25 نقطة، وسجل هدفا الشارقة كايو لوكاس فيما سجل لعجمان محمد هلال.

جاء الشوط الأول بأفضلية واضحة للشارقة الذي قاد هجمات عدة على مرمى الحارس علي الحوسني فيما لم يتعرض مرمى شقيقه حارس الشارقة إلا لهجمة وحيدة لصالح عجمان خلال هذا الشوط من فراس بالعربي، وضاعت أكثر من فرصة للشارقة من كايو لوكاس في بداية الشوط ومن عثمان كمارا، وعاد كايو لوكاس في الدقيقة 37 ليفتتح التسجيل من تسديدة داخل الصندوق على يمين الحارس، ونجح بعد ذلك الشارقة في المحافظة على تقدمه حتى أنهى الحكم أحمد سالم خلفان الشوط الأول.

واختلف فريق عجمان في الشوط الثاني وأظهر خلاله ندية واضحة وهدد مرمى مستضيفه الشارقة أكثر من مرة عبر بوبكر تراولي وةليد أزارو وفي المقابل قام الشارقة بمحاولات هجومية مماثلة انتهت تحت أقدام دفاع وحارس عجمان، وانتظر عجمان حتى الدقيقة 77 ليسجل هدف التعادل عبر لاعب الوسط محمد هلال العائد للتشكيلة بعد غيبة طويلة، من تسديدة خادعت الحارس في أقصى الزاوية اليسرى، واستشعر الشارقة خطورة الموقف بعد ذلك وحاول العودة للتقدم من فرصة لماجد سرور تصدى لها علي الحوسني ببراعة، ورد عجمان بفرصة أخطر من هجمة مركبة أنقذها عادل الحوسني ثم خط الدفاع.

وشهدت الدقائق الأخيرة إثارة كبيرة، تجسدت في احتساب الحكم ركلة جزاء للشارقة في الدقيقة 88 بعد معاينة "الفار" في لعبة مشتركة بين ميرال مدافع عجمان ولوان بيريرا لاعب الشارقة، ونجح كايو لوكاس في ترجمتها للهدف الثاني.

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