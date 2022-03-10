الإمارات وخورفكان.. تضميد الجراح

المصدر: خورفكان – محمد فضل ــ رأس الخيمة - أحمد عيسى

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يلتقي الإمارات وضيفه خورفكان عند الثامنة والربع مساء الجمعة بالجولة 19 من دوري أدنوك للمحترفين، في مباراة تضميد الجراح، ويسعى «الصقور»، الأخير بست نقاط للهروب من الخطر، ولم يحقق الفريق أي فوز خلال الجولات الخمس الماضية وفيما تعرض خورفكان في الجولة الماضية لخسارة كبيرة أمام الظفرة بنتيجة 1 - 4 جمدت رصيد الفريق في 18 نقطة بالمركز الحادي عشر، ويبحث «النسور» عن تأمين البقاء في الدوري وبلوغ نقطة الأمان مبكراً.

وأكد أيمن الرمادي مدرب الصقور ضرورة كسب النقاط الثلاث، ذاكراً أن فريقه إذا نجح في تجاوز موقفه الحالي وتقدم قليلاً بالنقاط فإنه سيكون قادراً على البقاء بالمنافسة، وقال: خورفكان فريق قوي وبه عناصر متميزة وأن الفوز عليه يتطلب جهداً كبيراً من لاعبيه.

وذكر الرمادي أن لديه ثقة كبيرة في لاعبيه لتحمل المسؤولية وتحقيق الانتصارات في المباريات المقبلة وقال: نحتاج لتضافر الجهود واللعب بشجاعة وتجاوز الأخطاء التي حدثت في الفترة الماضية، مع التركيز في الملعب.

واكد كالديرون مدرب خورفكان: تنتظرنا مباراة مهمة أمام الإمارات ويجب أن يستعيد اللاعبون ذاكرة الفوز على النصر مع تصحيح أخطاء مباراة الظفرة الماضية، وقال: نحترم كافة الفرق ونسعى لحصد أكبر عدد من النقاط، وقال: ثقتي كبيرة في لاعبي الفريق وأنتظر منهم ردة فعل قوية أمام «الصقور».

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