كلباء والظفرة.. طموحات متباينة

المصدر: كلباء ـ محمد فضل ــ أبوظبي ـ محمد صادق

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يستضيف كلباء فريق الظفرة ضمن مباريات الجولة 19 من دوري أدنوك للمحترفين، والتي تقام بشعار طموحات متباينة، ويتطلع كلباء لاستعادة نغمة الانتصارات، ويلعب الظفرة بمعنويات الفوز على خورفكان برباعية والذي أنعش آمال الفريق في البقاء بعد أن رفع رصيده إلى 14 نقطة، ويسعى الفريق للفوز الثاني على التوالي، وفي المقابل تعادل كلباء خارج القواعد أمام الوصل بهدف ليعجز لاعبو «النمور» عن تحقيق أي فوز خلال 2022، ويحتل الفريق المركز العاشر بـ19 نقطة ويغيب عنه حارسه جمال عبد الله بسبب الإصابة.

وقال خورخي داسيلفا مدرب كلباء إن التحضيرات سارت بصورة جيدة وأتوقع مواجهة صعبة أمام الظفرة، ونطمح لتحقيق الفوز الأول بالدور الثاني وهدفنا احتلال مركز متقدم بجدول الترتيب.

وتوقع المغربي بدر الدين الإدريسي مدرب الظفرة صعوبة المباراة خصوصاً وأنها أمام فريق جيد ويملك مدرباً محترماً ولاعبين مميزين، وقال: الظفرة يسعى لاستثمار الفوز السابق أمام خورفكان للعودة من كلباء بنتيجة إيجابية، مؤكداً أن الفريق يدخل كل مباراة برغبة الفوز ولا يزال مطالباً بتحقيق نتائج إيجابية لتحسين وضعه في جدول الترتيب والهروب من مراكز المؤخرة.

وكشف عن استمرار غياب الحارس خالد السناني الذي بدأ الانضمام للتدريبات الجماعية ولكن لم تكتمل جاهزيته، كما يغيب وليد عمبر المعار من اتحاد كلباء بسبب الاتفاقية بين الناديين.

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