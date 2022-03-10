العروبة والجزيرة.. فوارق كبيرة

المصدر: الفجيرة – محمد فضل ــ أبوظبي- أحمد عيسى

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يستضيف العروبة في السادسة إلا ربعاً من مساء اليوم «الجمعة» فريق الجزيرة ضمن الجولة 19 من دوري أدنوك للمحترفين، في مباراة تبرز فيها الفوارق الكبيرة بين الفريقين نظراً لموقعهما في جدول الترتيب، إذ يحتل الجزيرة المركز الرابع بـ 32 نقطة،ويسعى إلى تعويض جماهيره عن الخروج من كأس الرابطة وفي المقابل فإن العروبة في وضع صعب بتواجده في المركز قبل الأخيرة بـ 10 نقاط ويزداد موقفه تأزماً ويتطلع مع كل مباراة إلى الهروب من «القاع المظلم» وتحوم الشكوك حول مشاركة الدولي البحريني علي مدن صاحب الهدف الوحيد في مرمى العين والذي تعرض لإصابة ولم يكمل المباراة.

أظهر مارسيل كايزر مدرب الجزيرة احتراماً كبيراً لمنافسه، وقال: العروبة رغم أنه يحتل مركزاً متأخراً في ترتيب الجدول لكنه يؤدي بشكل جيد، ذاكراً أنه شاهده في العديد من المباريات وخاصة مباراة العين الأخيرة التي انتهت بالتعادل الإيجابي، معتبراً أن التعادل أمام المتصدر دليل على قوته، مؤكداً أنه لن يستخف به وسيلعب أمامه بكل جدية من أجل الفوز.

وأكد كايزر معاناة لاعبيه من ضغط المباريات، مشيراً إلى خوضهم 6 مباريات في فترة زمنية قصيرة وقال: خلال أقل من 30 يوماً سنخوض 8 مباريات وذلك بعد أداء مباراة العروبة ومباراة اتحاد كلباء المؤجلة، وبعد فترة التوقف سيذهب اللاعبون الدوليون للمشاركة مع المنتخب ويعودون مرة أخرى لمباريات الدوري، هذا يضع اللاعبين تحت ضغط مستمر وأعتقد أن لاعباً مثل عبد الله رمضان سيصل إلى المشاركة في 55 مباراة مع نهاية الموسم، وهذا أمر شاق بالتأكيد، أما حالياً أعتقد أن ضغط الجدول ترك تأثيراً سلبياً على اللاعبين لكننا قادرون على تجاوز هذه الظروف.

وأشار مدرب فخر أبوظبي إلى أنه أصبح مطالباً بتحضير فريقه خلال 48 ساعة فقط نفسياً وبدنياً، مشيراً إلى التعادل أمام العين في نصف نهائي كأس الرابطة والذي تسبب في عدم تأهل الفريق للنهائي، ذاكراً أن ذلك ترك إحباطاً وسط الجميع لذلك سيعمل على رفع المعنويات مع التحضير البدني، وأكد كايزر أن ثقته كبيرة في اللاعبين لتقديم مباراة جيدة ونيل النقاط الثلاث.

أهمية

قال التونسي فتحي العبيدي مدرب العروبة مباراة الجزيرة على درجة كبيرة من الأهمية وقال: طالبت لاعبي الفريق بالتركيز ويجب أن تكون الروح التي ظهر بها الفريق أمام العين حاضرة، وهدفنا تحقيق نتيجة إيجابية تساعدنا في تأمين البقاء في الدوري.

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