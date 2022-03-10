بني ياس يقلب الطاولة على النصر في الوقت القاتل

المصدر: أبوظبي – محمد صادق تصوير – سيف الكعبي

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قلب بني ياس الطاولة على النصر وحول تأخره بهدف في الشوط الأول إلى فوز درامي في الوقت القاتل 2-1، في مباراة شهدت العديد من الحالات التحكيمية المثيرة للجدل، وجرت أحداثها على ملعب السماوي بالشامخة، ضمن الجولة 19 من دوري أدنوك للمحترفين.

وارتقى بني ياس إلى المركز السادس بعدما رفع رصيده إلى 28 نقطة، محققاً فوزه الثالث على التوالي لأول مرة في الدوري هذا الموسم، ويحصل على دفعة معنوية قبل بداية مشواره في البطولة الآسيوية بمواجهة ناساف الأوزبكي يوم الثلاثاء المقبل في الملحق المؤهل لدور المجموعات، فيما توقف رصيد النصر عند النقطة 25 في المركز الثامن مؤقتاً.

تقدم النصر أولاً عن طريق ريان مينديز في الدقيقة 18 بعد العودة لتقنية الفيديو بعدما طالب لاعبو بني ياس بعدم احتساب الهدف لخروج الكرة من الملعب.

وتلقى النصر ضربة موجعة بطرد لاعبه محمد فوزي بالبطاقة الحمراء المباشرة في الدقيقة 22 نتيجة تدخل قوي مع سهيل النوبي، ليكمل الفريق المباراة بعشرة لاعبين.

وحاول بني ياس معادلة النتيجة قبل نهاية الشوط الأول ولكنه لم ينجح في هز الشباك خاصة بعدما أضاع محمد راشد واسحاق ثيلين فرصتين محققتين للتسجيل، بينما كاد ضياء سبع أن ينهي الشوط بالهدف الثاني للنصر ولكن كرته مرت بمحازاة القائم.

وسيطر بني ياس على مجريات الشوط الثاني بالكامل مستغلاً النقص العددي في صفوف النصر، إذ كثف أصحاب الأرض من هجماتهم على مرمى عبد الله التميمي، وسدد الفريق 22 تسديدة منها 7 تسديدات على المرمى.

وتألق عبد الله التميمي حارس النصر في الزود عن مرماه في أكثر من مناسبة خصوصاً أمام الأرجنتيني نيكولاس خيمينيز الذي دخل بديلاً في الشوط الثاني.

ونجح السويدي إسحاق ثيلين في إدراك التعادل لبني ياس في الدقيقة 90 من ركلة جزاء احتسبها الحكم بعد العودة لتقنية الفيديو وسط اعتراضات من لاعبي "العميد".

وخطف المدافع الصربي ساشا إيفكوفيتش الفوز للسماوي بتسجيله الهدف الثاني في الدقيقة 90+2 وسط فرحة عارمة لأصحاب الأرض وحصد ثلاث نقاط ثمينة.

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