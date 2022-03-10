لجنة «خليجي 25» تعترض على ملاعب كويتية

المصدر: الكويت – أحمد عبد اللطيف

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أبدت لجنة كأس الخليج العربي لكرة القدم، خلال زيارتها للكويت التي استمرت لمدة يومين، رفضها بعض الملاعب لعدم تجهيزها بالصورة المناسبة، على اعتبار الكويت الدولة البديلة لاستضافة منافسات بطولة «خليجي 25»، في حال رفض إقامتها في البصرة. وجاء الرفض على خلفية حملة التفتيش على الملاعب والمرافق الرياضية والمنشآت والفنادق.

والتي قام بها الوفد المكلف برئاسة جاسم الرميحي الأمين العام للاتحاد، وذلك لافتقادها للعديد من الأمور الفنية غير المتوفرة ضمن شروط ومعايير الاستضافة، كما قامت اللجنة بجولة لعدد من الملاعب للوقوف على جاهزيتها من ناحية البنية التحتية والمدرجات والمراكز الإعلامية وأماكن الأجهزة الفنية والإدارية منها استاد جابر الدولي، استاد علي صباح السالم بنادي النصر، واستاد نادي خيطان، واستاد نادي الكويت بكيفان، واستاد صباح السالم بالنادي العربي، واستاد نادي كاظمة.

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