«الانضباط» تغرّم العين والوحدة 60 ألف درهم

المصدر: (دبي -البيان الرياضي )

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غرمت لجنة الانضباط في اتحاد الكرة نادي العين 30 ألف درهم وتوجيه عقوبة الإنذار، بسبب إلقاء جماهيره لعبوات السوائل داخل أرض الملعب في مباراته أمام نادي الجزيرة في ذهاب نصف نهائي كأس رابطة المحترفين، كما غرمت نادي الوحدة 30 ألف درهم لحصول لاعبيه على 6 بطاقات صفراء في مباراته أمام شباب الأهلي في ذهاب نصف نهائي مسابقة كأس رابطة المحترفين.

كما وجهت اللجنة عقوبة الإنذار لمدرب فريق مصفوت عبدالغني نوح وتغريمه أربعة آلاف درهم للتلفظ على الحكم بألفاظ غير لائقة.

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