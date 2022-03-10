سهيل النوبي على رادار العين والنصر

المصدر: (أبوظبي – محمد صادق)

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تجددت رغبة ناديي العين والنصر في ضم لاعب بني ياس، سهيل النوبي، اعتباراً من الموسم المقبل، وعلم «البيان الرياضي» أن ناديي العين والنصر يسعيان للحصول على خدمات اللاعب الذي ينتهي عقده مع بني ياس في 2023، وضمه في الموسم المقبل في صفقة شراء من السماوي.

يذكر أن بني ياس كان قد تلقى عروضاً رسمية من الناديين في الانتقالات الصيفية الماضية قبل بداية الموسم الحالي للتعاقد مع اللاعب، وأحد العروض وصل إلى مبلغ 8 ملايين درهم يحصل عليها بني ياس مقابل بيع اللاعب، لكن إدارة السماوي فضلت استمراره نظراً لتألقه، إذ يسعى بني ياس أيضاً لتجديد عقد اللاعب باعتباره واحداً من أبناء النادي، وللحفاظ على القوام الرئيسي للفريق.

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