منصات التواصل تشعل «كلاسيكو الإمارات»

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

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اشتعل «كلاسيكو» الوحدة والعين مبكراً بين جماهير الناديين على منصات التواصل الاجتماعي، قبل القمة التي تجمعهما بعد غد السبت في الجولة الـ 19 من دوري أدنوك للمحترفين. وبدأت المناوشات بين حسابي الناديين على منصة التواصل «تويتر» تفاعل معها الجماهير من كلا الجانبين.

وبدأ حساب العين بنشر تغريدة بعنوان «نعود للذاكرة قليلاً» مرفقاً إياها بصورة نتيجة المباراة التي انتهت لمصلحة الزعيم 6 - 2 في الدور الثاني موسم 2017 - 2018.

ورد حساب نادي الوحدة بتغريدة عن مباراة السوبر التي فاز بها العنابي في القاهرة على حساب العين، وكتب حساب النادي «لأن الذاكرة نشطة، لا بد أن نستذكر ليالي القاهرة»، وبفيديو عن أهداف المباراة التي حسمها الوحدة بركلات الجزاء، ليعود ويرد حساب نادي العين بتغريدة أخرى «حسين الشحات» رجل «القاهرة» سجل الخامس في مباراة السداسية.

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