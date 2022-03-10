خلف بن عنبر: «الصقور» متمسك بأمل البقاء في الدوري

المصدر: رأس الخيمة - أحمد عيسى

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أكد خلف سالم بن عنبر عضو مجلس إدارة نادي الإمارات مشرف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، أن «الصقور» يتمسك بأمل البقاء في الدوري، وأنه ما زال في الملعب يواصل قتاله دون استسلام، ذاكراً أن المباريات الثماني المتبقية من المنافسة بداية من مباراة خورفكان غداً، كافية لجمع النقاط التي تؤمن موقفه وتنقذه من شبح الهبوط.

قلق

وقال خلف بن عنبر: صحيح أن موقفنا يدعو للقلق، ومهمتنا صعبة لكن في كرة القدم لا يوجد مستحيل، هذا هو الثابت فيها، وبما أن الفرصة موجودة وبقاء الفريق مرهون بأداء اللاعبين في الملعب، فإننا سنقاتل حتى النهاية، ونضاعف جهدنا واهتمامنا بالفريق حتى يحقق النتائج المرجوة. وأكد مشرف الصقور ثقته الكبيرة في الجهاز الفني بقيادة أيمن الرمادي واللاعبين، لإنقاذ موقف الفريق ووضعه في المكان الذي يستحقه، ذاكراً أن لاعبيه يقدمون مستويات جيدة وجميعهم من أصحاب المهارة والإمكانات العالية لكن التوفيق لم يحالفهم في العديد من المباريات، وأضاف:

حتى اللاعبين الصغار الذين يشاركون مع الفريق أظهروا مقدرات عالية، وصراحة المجموعة الموجودة حالياً مؤهلة تماماً لقيادة الفريق إلى مركز أفضل في جدول الترتيب، لذلك نعول عليهم الكثير مع أيمن الرمادي وبقية معاونيه في الجهاز الفني، كما أننا نثق في تقديرهم للمسؤولية ورغبتهم في إسعاد الجماهير.

تركيز

وشدد خلف سالم بن عنبر على أهمية التركيز أكثر في المباريات المقبلة والابتعاد عن ارتكاب الأخطاء والعمل على الاستفادة من الفرص المتاحة، ذاكراً أن الصقور قادر بإذن الله على تجاوز هذه الفترة الصعبة وإنقاذ الفريق ليكون ضمن منظومة أندية المحترفين في الموسم المقبل.

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