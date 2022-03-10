كايزر: الجزيرة يتعامل مع الضغوط بشكل إيجابي

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

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رداً على سؤال لـ«البيان الرياضي» بشأن إمكانية تتويج نادي الجزيرة باللقب للمرة الثانية على التوالي قال مارسيل كايزر المدير الفني لـ«فخر أبوظبي»: احترم الآراء التي تتحدث عن مقدرة الجزيرة في المحافظة على اللقب، مضيفاً، لا أهتم بذلك وأركز فقط على عملي، وأترك نتائج المباريات هي التي تتحدث عن الفريق، وأضاف: نحن مجتهدون في عملنا والجميع على توافق تام ويسعون لتحقيق أفضل النتائج.

ونفى كايزر أن يكون فريقه تحت الضغط بصفته حاملاً للقب وأنه مطالب بالمحافظة على هذا الإنجاز، وقال: نطالب أنفسنا قبل أن يطالبنا الآخرون بتحقيق الفوز في كل مباراة وبتقديم أداء جيد يليق بالنادي في جميع المباريات، وأي ضغط نتعرض له نتعامل معه بشكل إيجابي، دون أن نتأثر بالضغوط السلبية.

واستعاد الجزيرة من جديد إمكانية المحافظة على لقب بطولة الدوري الذي توج به الموسم الماضي برصيد 57 نقطة، وذلك بعد فوزه الثمين في الجولة الأخيرة «18» على ضيفه الشارقة لينال 3 نقاط غالية رفعت رصيده إلى 32 نقطة وتقدمت به من المركز الخامس إلى الرابع، خلف الشارقة صاحب المركز الثالث بفارق نقطة واحدة، والوحدة الوصيف بفارق 7 نقاط والعين المتصدر بفارق 11 نقطة، وللجزيرة مباراة أمام اتحاد كلباء في اللقاء المؤجل بينهما من الجولة 15 المحدد له 15 مارس الجاري.

ترقب

ويترقب الجزيرة لقاء القمة الذي يجمع الوحدة وضيفه العين بعد غدٍ في الجولة 19 من المنافسة، والذي تعتبر نتيجته مهمة لعدد من الفرق التي ما زالت تتمسك بأمل المنافسة على اللقب، وقبل ذلك فإن «فخر أبوظبي» سيعمل على الفوز في مباراته أمام العروبة، وكذلك في بقية مباريات المنافسة حتى يحافظ على أمله في بلوغ الصدارة والمحافظة على لقب البطولة التي توج بها 3 مرات في عهد الاحتراف.

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