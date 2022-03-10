مواجهتان في افتتاح الجولة 19 لدورينا

المصدر: الشارقة- ياسر قاسم - دبي - عدنان الغربي - أبوظبي - محمد صادق

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تنطلق اليوم الجولة 19 لدوري أدنوك للمحترفين، بمباراتين، تجمع الأولى بني ياس وضيفه النصر، فيما يستضيف الشارقة عجمان في المباراة الثانية. ويلتقي في السادسة إلا ربع مساء اليوم، بني ياس والنصر، على ملعب السماوي بالشامخة، في مباراة لفض الشراكة بينهما في جدول الترتيب، إذ يحتل بني ياس المركز السابع برصيد 25 نقطة، يليه النصر في المركز الثامن بالرصيد نفسه.

ويسعى كل فريق للاستفادة من الفوز الذي حققه في الجولة الأخيرة، بعدما عاد بني ياس من عجمان بفوز ثمين، ومن قبله انتصار على الظفرة، فيما استعاد النصر جزءاً من توازنه، بالفوز على الإمارات برباعية، وذلك عقب الخسارة بالنتيجة نفسها أمام العروبة في الجولة الـ 17.

ويغيب عن السماوي في مواجهة اليوم، حسين عباس وسالم البلوشي وأحمد شحدة أبو ناموس للإصابة، فيما ينتظر الجهاز الفني اكتمال شفاء جواو فيكتور، بعد التعرض لإصابة في مباراة عجمان.

من جهته، يبحث النصر عن تحقيق فوزه الثاني على التوالي، حتى لا يكتب سطراً ويترك آخر مرة أخرى، حيث لم ينجح العميد في تحقيق انتصارين متتاليين في مسابقة الدوري إلا مرة واحدة منذ بداية الموسم، عندما فاز في الجولتين 4 و5 على خورفكان والإمارات.

تعويض

وتجمع مواجهة رابعة هذا الموسم، الشارقة وضيفه عجمان، في الثامنة والربع مساء اليوم باستاد الشارقة، ضمن الجولة 19 لدوري أدنوك للمحترفين، يدخلها الفريقان بهدف التعويض، بعد خسارتيهما في الجولة الماضية، الشارقة خسر خارج ملعبه من الجزيرة بهدف، وعجمان خسر في ملعبه من بني ياس 0-2، زيادة على أن المباراة تمثل رد اعتبار للشارقة، الذي خسر من عجمان مباراة الدور الأول بهدف.

كما خرج على يد عجمان في كأس رابطة المحترفين، من خلال المواجهتين اللتين جمعتهما في المرحلة الثانية لكأس الرابطة، ويتطلع الشارقة للمحافظة على الثالث ولديه 33 نقطة، بينما يأتي عجمان وفي رصيده 25 نقطة، وهو في وسط الجدول، متساوياً مع بني ياس والنصر.

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