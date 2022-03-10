اعتماد قائمة «الأبيض» لمباراتي «الأمل»

المصدر: دبي- البيان الرياضي

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اعتمدت لجنة المنتخبات الوطنية والشؤون الفنية باتحاد الإمارات لكرة القدم القائمة الموسعة لمنتخبنا الوطني المقدمة من الأرجنتيني رودولفو أروابارينا استعداداً لمباراتي العراق وكوريا الجنوبية.

ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 لحساب المجموعة الأولى، حيث يحل الأبيض ضيفاً على منتخب العراق في العاصمة بغداد 24 مارس الجاري، فيما يستضيف منتخب كوريا الجنوبية بدبي 29 من الشهر ذاته لأجل الإبقاء على أمل التأهل لمونديال.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة، أول من أمس، في مقر الاتحاد، برئاسة حميد أحمد الطاير عضو مجلس الإدارة ورئيس اللجنة، وبحضور عبدالله سالم بن طوق، أحمد عبدالرحمن الطنيجي ومطر محمود الحوسني أعضاء اللجنة، وراشد عامر البدواوي مدير إدارة المنتخبات، وحسان فهد رئيس قسم دعم المنتخبات.

وضمت القائمة الموسعة 41 لاعباً هم: لحراسة المرمى: خالد عيسى، محمد الشامسي، ماجد ناصر، علي خصيف، عادل الحوسني، لخط الدفاع: بندر الأحبابي، محمود خميس، محمد برغش، أحمد جميل، عبدالعزيز هيكل، محمد مرزوق، وليد عباس، خليفة الحمادي، محمد العطاس، عبدالله إدريس، خالد الهاشمي، خالد الظنحاني، شاهين عبدالرحمن.

لخط الوسط: يحيى نادر، أحمد برمان، محمد البلوشي، طحنون الزعابي، إسماعيل مطر، عبدالله النقبي، ماجد حسن، عبدالله رمضان، علي سالمين، ماجد راشد، بلال يوسف، حسين مهدي، ولخط الهجوم: كايو كانيدو، خليل إبراهيم، حارب عبدالله، محمد جمعة، يحيى الغساني، علي مبخوت، زايد العامري، علي صالح، خالد باوزير، سبيستيان تيغالي، سلطان عادل.

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وسيتم الإعلان عن القائمة النهائية، بعد نهاية مباريات الجولة التاسعة عشرة لمسابقة دوري المحترفين، التي ستلعب الجمعة والسبت المقبلين، على أن يبدأ التجمع الاثنين المقبل، وبالنسبة للاعبي الشارقة وبني ياس فسيلتحقون بالمعسكر بعد فراغهم من المشاركة في مباراة الملحق المؤهل إلى دور المجموعات لدوري أبطال آسيا، حيث يواجه الشارقة الزوراء العراقي، فيما يواجه بني ياس ناساف الأوزبكي الثلاثاء المقبل.

ويشمل برنامج الأبيض تدريبات صباحية ومسائية، ستقام على الملعب الفرعي بنادي النصر إلى حين السفر إلى بغداد 22 الجاري، على أن تكون العودة إلى البلاد فور نهاية المباراة مباشرة، استعداداً لمواجهة كوريا الجنوبية في الجولة الأخيرة.

حصص

وكان الجهاز الفني للمنتخب بقيادة أروابارينا قام خلال الفترة الماضية بعقد اجتماعات مع مدربي الأندية، وحضور جانب من الحصص التدريبية والمباريات في مختلف المسابقات، منها كأس رئيس الدولة ودوري المحترفين وكأس المحترفين، بهدف المتابعة الميدانية للاعبين والتنسيق المشترك مع الأجهزة الفنية والطبية للأندية حول برنامج اللاعبين الدوليين، كما تم عقد اجتماعات تنسيقية مع مدربي المنتخبين الأولمبي والشباب، بهدف وضع البرامج المناسبة للعناصر، التي سيتم دعوتها للمنتخب الأول.

واطلعت اللجنة على تقرير الزيارة التي قام بها ياسر سالم مدير المنتخب وسليم عبدالرحمن مساعد المدرب إلى العاصمة بغداد، والتي شملت زيارة ميدانية لمقر الإقامة، وملعب المباراة، وعقد اجتماعات تنسيقية مع مسؤولي الاتحاد العراقي لكرة القدم، حيث تم التأكيد على توفير كل الاحتياجات الخاصة للبعثة، بالتنسيق مع الأمانة العامة للاتحاد.

تحضيرات

وناقشت اللجنة التحضيرات الخاصة بالبطولة الدولية الودية للمنتخبات تحت 23 عاماً، والتي يُنظمها اتحاد الكرة، بالتعاون مع شركة IAST SPORTS للفترة من 20 إلى 29 الجاري، بمشاركة 10 منتخبات وهي: الإمارات، السعودية، قطر، العراق، اليابان، الصين، أوزبكستان، فيتنام، تايلاند وكرواتيا.

والتي تأتي ضمن تحضيرات المنتخبات للمشاركة في نهائيات كأس آسيا تحت 23 عاماً المقررة في أوزبكستان يونيو المقبل، فيما تم اعتماد قائمة اللاعبين وبرنامج المنتخب للمشاركة في هذه البطولة، إلى جانب اعتماد المشاركة في دورة الألعاب الآسيوية خلال الفترة من 10 إلى 25 سبتمبر المقبل في مدينة هانجزهو الصينية، وبطولة غرب آسيا تحت 23 عاماً للفترة من 3 إلى 18 نوفمبر المقبل.

كما اطلعت اللجنة أيضاً على برامج إعداد منتخبات الشباب والناشئين استعداداً للبطولات الكروية المقبلة.

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