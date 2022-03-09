أول جلسة حوارية.. البيان ترصد إخفاقات وطموحات "الأبيض"

المصدر: البيان

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ناقشت أولى حلقات البرامج الحوارية "مساحتكم عبر البيان" التي بدأت اليوم "الأربعاء" وتبث عبر موقع "تويتر"، أسباب تراجع مستوى منتخبنا الوطني خلال الفترة الماضية، واقتراح حلول لتحسن أدائه في المرحلة المقبلة وبلوغ مونديال 2022، حيث تمثلت في ضرورة التركيز خلال المباراتين المقبلتين أمام العراق وكوريا الجنوبية، وتقديم الدعم والمساندة لمدرب الأبيض الأرجنتيني رودولفو أروابارينا وكذلك توفير الأجواء المناسبة له وللاعبين، من أجل التمسك بأمل حصد المركز الثالث بالمجموعة.



وأدار الحلقة التي حملت عنوان "الأبيض.. تراجع محير" أحمد الحوري مدير تحرير الشؤون الرياضية بجريدة البيان، وشاركه في الحوار كل من الناقد الرياضي مطر غراب، والإعلامي عامر عبدالله، والإعلامي محمد الجوكر، والكابتن علي مسري، وطالب شاهين، ومسعد الحارثي، والحكم السعودي السابق حربي الزهراني.

وقال الحوري أن مسؤولي اتحاد الكرة الإماراتي اعتذروا عن المشاركة في المساحة لأسباب مختلفة، مشيراً إلى أنه كنا يتمنى مشاركتهم لمناقشة الوضع الحالي للمنتخب الوطني.

وعلق الإعلامي عامر عبدالله على موضوع الحلقة قائلاً، أن المنتخب الوطني فقد هويته، مشيراً إلى أن الوضع الحالي للمنتخب لا يُحسد عليه.

وتابع: "نتمنى القتال من أجل حسم المركز الثالث والتأهل للمونديال، مارفيك لم يكن رجل المرحلة مع منتخبنا، الأفضل كان المدرب الوطني للمرحلة الحالية، كنت أفضل تكليف مع عبدالعزيز العنبري بهذه المهمة، ولكن نأمل أن يكون الوضع أفضل مع أروابارينا رغم أنه لم يتولى من قبل تدريب منتخبات".

فيما علق الإعلامي محمد الجوكر، قائلاً: "توالي المدربين على تدريب منتخبنا الوطني تسبب في عدم وجود استقرار، هناك العديد من المدربين العالمين تولوا تدريب منتخبنا وصنعوا هويته، أروابارينا لم ينجح في مصر خلال آخر محطاته، ولكن يجب علينا دعمه ومساندته".

وأعرب الناقد الرياضي مطر غراب عن استيائه، بسبب عدم التحضير الجيد للمنتخب الوطني خلال الفترة المقبلة من أجل التمسك بالأمل الأخير في الصعود للمونديال، حيث قال: "افتقدنا للتحضير القوي في الفترة الماضية، سواء بإقامة معسكرات أو خوض مباريات قوية، أروابارينا أمامه تحدي كبير، عليه أن يستقر على قائمة المنتخب النهائية سريعاً رغم ضيق الوقت".

وشارك لاعبنا الدولي السابق علي مسري في مساحة البيان، حيث قال: "مدرسة مارفيك الهولندية لم تتناسب مع طبيعة اللاعب الإماراتي، أروابارينا أمامه تحدي كبير، ألا وهو كيف سيكون قادراً على نقل اللاعبين من أجواء المنافسة مع أنديتهم والتركيز مع المنتخب".

وقال طالب شاهين مدير تحرير الشؤون المحلية بصحيفة البيان: "علينا أن نرفع شعار ترتيب الأولويات، البداية من مباراة العراق للخروج بنتيجة مشرفة".

فيما علق الصحفي بجريدة الإمارات اليوم مسعد الحارثي، قائلاً: "لابد من تحفيز اللاعبين وتذكيرهم بالمسؤولية الوطنية، لا مجال للمجاملات".

وفي نهاية المساحة شارك في النقاش الحكم السعودي السابق حربي الزهراني، حيث قال: "الإمارات لديها إمكانيات جيدة، ولكن في بعض الأوقات تكون المواهب نادرة، ميسي أثر على الاقتصاد الإسباني بعد انتقاله من برشلونة لباريس سان جيرمان، لذلك على الأكاديميات التركيز على أهدافها الأساسية".

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