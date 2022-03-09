الشارقة وعجمان.. رد الاعتبار

المصدر: الشارقة - ياسر قاسم

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مواجهة رابعة هذا الموسم تجمع فريقي الشارقة وضيفه عجمان في الثامنة والربع مساء اليوم باستاد الشارقة ضمن الجولة 19 لدوري أدنوك للمحترفين، يدخلها الفريقان بهدف التعويض بعد خسارتيهما في الجولة الماضية، الشارقة خسر خارج ملعبه من الجزيرة بهدف وعجمان خسر في ملعبه من بني ياس 0-2، زيادة على أن المباراة تمثل رد اعتبار للشارقة الذي خسر من عجمان مباراة الدور الأول بهدف كما خرج على يد عجمان في كأس رابطة المحترفين من خلال المواجهتين اللتين جمعتهما في المرحلة الثانية لكأس الرابطة، ويتطلع الشارقة على أقل تقدير للمحافظة على مركزه الثالث في الجدول ولديه 33 نقطة، بينما يأتي ضيفه عجمان للمباراة وفي رصيده 25 نقطة وهو في وسط الجدول متساوياً مع بني ياس والنصر.

رؤية

وخاض الفريقان سلسلة من التدريبات اليومية على مدار 4 أيام، وتبدو صفوفهما مكتملة، حيث يعود لتشكيلة الشارقة كايو لوكاس الذي غاب عن المباراة السابقة، فيما تتضح الرؤية في عجمان حول جاهزية البرازيلي لياندرو قبل ساعات من المباراة وفقاً لتقرير الطبيب، حيث يشعر اللاعب بإصابة خفيفة، دفعت المدرب غوران إشراكه بديلاً في مباراة بني ياس.

وعبر الروماني كوزمين المدير الفني للشارقة عن رضاه التام للمستوى الذي قدمه فريقه في آخر مباراة رغم الخسارة من الجزيرة وقال في تعليقه على مواجهة عجمان: كل مباراة نخوضها نتطلع للاستفادة منها، فرغم الخسارة أمام الجزيرة إلا أنني راضٍ تماماً على ما قدمه الفريق، وكنت سأغضب لو لم نقدم المطلوب لكن اللاعبين فعلوا كل شيء ولم يوفقوا في التسجيل.

تأثير

وقلل كوزمين من تأثير الضغوط قبل المباريات واعتبرها أمراً طبيعياً قائلاً: «لو لم تكن هناك ضغوطات لما كانت هناك كرة قدم، حيث إن الضغوطات والتحديات هي جزء من اللعبة ويجب علينا التعامل معها بتركيز وتقديم واجبنا على أرض الملعب وصولاً للأهداف التي نسعى لتحقيقها».

وتحدث كوزمين عن مستوى المحترف مالانغو قائلاً: «بن مالانغو لاعب ذو إمكانيات كبيرة إلا أن عودته من الإصابة تزامنت مع ضغط المباريات حيث يحتاج اللاعب للتدرج قبل استعادة مستواه وهو يعمل بجدية للوصول إلى الجاهزية المطلوبة وهو لاعب صاحب إمكانيات كبيرة إلا أن عودته من الإصابة تزامنت مع ضغط المباريات، حيث يحتاج اللاعب للتدرج قبل استعادة مستواه وهو يعمل بجدية للوصول إلى الجاهزية المطلوبة».

صعوبة

وأكد الصربي غوران المدير الفني لفريق عجمان من جهته، على صعوبة المباراة من واقع مستوى منافسه الشارقة، مشيراً إلى أن صعوبة جميع المباريات خاصة في هذه المرحلة المتقدمة من الدوري، وقال تفصيلاً: «تنتظرنا مباراة صعبة أمام منافس قوي واستعدينا لها خلال 4 أيام ورغم ضيق الوقت إلا أن جميع الفرق اعتادت على هذا الوضع، وجميع المباريات تعتبر صعبة وليس صحيحاً أن مباراة الشارقة هي أقوى اختبار في الدور الثاني فقد واجهنا منافسين أقوياء مثل النصر وشباب الأهلي في بداية الدور الثاني».

وأضاف غوران: «هدفنا الفوز في أي مباراة ونطمح لتخطي أعلى نقاط لعجمان في تاريخ مشاركاته وهو 37 نقطة والفريق قادر على تحقيق ذلك.

انتصارات

من جانبه، أكد لاعب وسط الشارقة ماجد راشد أن هدفهم في مباراة عجمان العودة لطريق الانتصارات، مؤكداً على صعوبة المباراة واحترامهم للمنافس وأضاف قائلاً:»تكمن صعوبة المواجهة في رغبة الفريقين بتعويض خسارة الجولة الماضية، ونتطلع لاستعادة نغمة الانتصارات وإسعاد جماهيرنا وحصد المزيد من النقاط للمحافظة على وجود الفريق ضمن دائرة المنافسة بجانب فرق الصدارة".

في حين، أوضح بلال يوسف لاعب وسط عجمان أن مباراة الشارقة تعتبر صعبة بكل المقاييس من واقع المواجهات السابقة للفريقين هذا الموسم، مشيراً إلى أن الأوراق معروفة لمدربي الفريقين وللاعبين وكل فريق هدفه الفوز، وأشار يوسف إلى أن الوقت قصير في الاستعداد من بعد الجولة الماضية ولكن لا يؤثر ذلك على جاهزية الفريقين، وقال إن فريقه لم يستحق الخسارة في الجولة الماضية ويسعى للعودة بنتيجة إيجابية من ملعب الشارقة.

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