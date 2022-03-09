جيان يخطف الأنظار في ديربي العاصمة

المصدر: العين - طلحة عبد الله

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خطف الغاني أسامواه جيان، مهاجم نادي العين السابق الأنظار، بحضوره لمباراة ديربي العاصمة التي جمعت العين بضيفه الجزيرة أول من أمس في نصف نهائي كأس رابطة المحترفين، وتسابق الجمهور العيناوي لالتقاط الصور التذكارية مع النجم الهداف، وحرص خالد عبد الله الظاهري، نائب رئيس مجلس إدارة شركة نادي العين لكرة القدم، على تكريم اللاعب خلال فترة الاستراحة بين شوطي المباراة، بحضور سالم الجنيبي، وماجد العويس، عضوي مجلس الإدارة.

وتحمل مباريات الديربي بين العين والجزيرة ذكريات متميزة للنجم الغاني الكبير والذي قاد هجوم الفريق البنفسجي في مواجهة فخر أبوظبي خلال 11 مباراة سجل فيها 11 هدفاً وصنع واحداً، وتعتبره الجماهير العيناوية أحد الأساطير الذين دافعوا عن الشعار البنفسجي، حيث إنه سجل أهدافاً أكثر من المباريات التي خاضها مع العين بمعدل 98 هدفاً في 93 مباراة، وهو ثاني هدافي العين بالدوري، حيث سجل 95 هدفاً بعد الغزال الأسمر أحمد عبد الله الذي سجل 117 هدفاً.

النادي الأفضل

ورغم أن أسامواه جيان لعب لعدد من الأندية منها سندرلاند الإنجليزي، وأودينيزي الإيطالي، ورين الفرنسي، إلا أنه يعتبر العين أفضل نادٍ دافع عن شعاره، وقال في تصريحات صحافية: لا استطيع التعبير عن مشاعري نحو العين النادي الذي أحبه وأعشقه والذي قضيت به فترة رائعة ما زلت احتفظ بذكراها، واعتبره النادي الأفضل على الإطلاق بالنسبة لي.

وتعاقد جيان مع العين في عام 2011 قادماً من نادي سندرلاند الإنجليزي وتوج مع الفريق البنفسجي بخمس بطولات منها 3 ألقاب دوري وبطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة مرة، وكأس السوبر مرة، كما فاز على المستوى الشخصي بجائزة الحذاء الذهبي كهداف لدوري الخليج العربي في 3 مواسم متتالية، وفاز بجائزة أفضل لاعب أجنبي في دوري أبطال آسيا 2014، وهداف البطولة في العام نفسه.

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