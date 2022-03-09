إثارة في الجولة التاسعة لـ«دبي الرياضي لأكاديميات الكرة»

المصدر: دبي - البيان الرياضي

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عادت منافسات النسخة السادسة من «بطولة مجلس دبي الرياضي لأكاديميات كرة القدم» بمزيد من الإثارة والتشويق في موسمها الثاني بمشاركة أكثر من 1000 لاعب موزعين على 5 فئات عمرية من أندية دبي والأكاديميات الخاصة في دبي، وتقام البطولة بتنظيم مجلس دبي الرياضي وشركة انسبيراتوس الرياضية للعام السادس على التوالي في ملاعب مدينة دبي الرياضية وتختتم منافساتها يوم 19 مارس 2022.

وشهدت الجولة التاسعة منافسات قوية ومباريات مثيرة على ملاعب إنسبيراتوس الرياضية في مختلف الفئات العمرية، واستمر تألق بعض الفرق واستعادت فرق أخرى مستوياتها ومراكزها في جداول الترتيب، حيث كانت الإثارة عنواناً لمنافسات فئة تحت 12 سنة، حيث تصدر فريق شباب الأهلي دبي (أ) الترتيب بعد نهاية الجولة بعد حصوله على المركز الأول واعتلائه قائمة ترتيب الفرق برصيد 22 نقطة، تلاه في الترتيب فريق شباب الأهلي (ب) الذي حل في المركز الثاني برصيد 20 نقطة، وجاء فريق لاليغا أكاديمي هاش بي سي في المركز الثالث برصيد 18 نقطة.

وفي منافسات فئة تحت 18 سنة احتفظ فريق لاليغا أكاديمي وايت بمكانه في صدارة الترتيب برصيد 18 نقطة رغم خسارته أمام فريق سوكر ايتاليان ستايل بنتيجة 1-3، بينما تمكن فريق لاليغا أكاديمي بلو من الفوز على فريق أربيان سترايكرز بنتيجة 5-2 ليصعد للمركز الثاني مع فريق أربيان سترايكرز.

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وفي فئة تحت 16 سنة حافظ فريق فوكسس على صدارة جدول الترتيب بعد فوزه على فريق ايتايان ستايل 2-1 ليصل رصيده لـ 22 نقطة، فيما تمكن فريق ألاينس من الفوز على فريق الاتحاد أكاديمي بـ 2-1 ليعزز مكانه في المركز الثاني برصيد 18 نقطة، وتجمد رصيد فريق ايتاليان ستيل عند 16 نقطة ليحل في المركز الثالث.

وما زال فريق سوكر إيتاليان ستايل يقدم مستويات عالية في فئة تحت 10 سنوات، إذ يحتل ريادة سلم الترتيب بـ 21 نقطة، فيما يحتل المركز الثاني كل من فريق تالنتد فوتبول أكاديمي وفريق دينامو دبي مناصفة برصيد 15 نقطة.

وتجمع هذه البطولة الرائدة لاعبي أكاديميات كرة القدم الخاصة والأندية الحكومية في دبي في مكان واحد لتوفر لهم فرصة خوض مباريات تنافسية عالية بحضور كشافي الأندية المحلية الذين يتابعون كل المباريات لاختيار اللاعبين الموهوبين الذين يمكنهم تحقيق نتائج إيجابية بعد ضمهم للفرق المحلية.

وتضم قائمة المشاركين في البطولة عدداً من الأندية الإماراتية والأكاديميات من أبرزها: نادي شباب الأهلي دبي، نادي الوصل، نادي النصر، أكاديمية لاليغا، أكاديمية الاتحاد، TFA، أكاديمية انتر ميلان، أكاديمية سوكر ايتاليان ستايل، أكاديمية فوكسز اند ارابيان سترايكرز، أكاديمية الإماراتي الأول لكرة القدم.

وتقام مباريات البطولة في ملاعب انسبيراتوس في مدينة دبي الرياضية، بإشراف مجموعة من الحكام المعتمدين من قبل اتحاد الإمارات لكرة القدم، وسط أعلى مستويات الجودة والأمان، وبحضور طواقم طبية متخصصة وسيارات إسعاف للحالات الطارئة.

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