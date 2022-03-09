"الأبيض.. تراجع محير".. ترقبوا أولى حلقات البرامج الحوارية لجريدة "البيان"

المصدر: البيان

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تنطلق اليوم الأربعاء أولى حلقات البرامج الحوارية "مساحتكم عبر البيان" والتي تعقد مساء الأربعاء من كل أسبوع، في حساب البيان على "تويتر" عبر خاصية المساحات، حيث ستقام حلقة اليوم بعنوان "الأبيض.. تراجع محير".

ومن المقرر أن يدير النقاش، أحمد الحوري، مدير تحرير الشؤون الرياضية بجريدة البيان، ويشارك في الحوار كل من الدكتور عبدالله مسفر، والناقد الرياضي مطر غراب، والإعلامي عامر عبدالله، والإعلامي محمد الجوكر، والكابتن إسماعيل راشد.

وخلال الحلقة التي تنطلق عند الساعة الثامنة مساءً بتوقيت الإمارات، ستتم مناقشة أسباب تراجع مستوى منتخب الإمارات الوطني خلال الفترة الماضية.

من هم ضيوف حلقة "الأبيض.. تراجع محير"؟

- الدكتور عبدالله مسفر

المدرب السابق لمنتخب الإمارات الوطني، تولى تدريب الأبيض مع كل من الكرواتي توميسلاف إيفيتش وقاد الأبيض وقتها للفوز بالمركز الثاني في كأس آسيا، والبرتغالي كارلوس كيروش والكرواتي يوريسيتش ستريشكو، كما تولى من قبل منصب المدير الفني للمنتخب الأولمبي الإماراتي.

- الناقد الرياضي مطر غراب

محلل رياضي معروف وعضو مجلس إدارة اتحاد الكرة الإماراتي السابق.

- الإعلامي عامر عبدالله

معلق رياضي معروف، بدأ مشواره بالتعليق عام 2002، مع قنوات ART، ويتولى حالياً مهمة التعليق على الكثير من المسابقات المعروفة مثل دوري "أدنوك" للمحترفين، والدوري السعودي.

- الإعلامي محمد الچوكر

إعلامي إماراتي بدأ حياته العملية عام 1978، وحصل على العديد من الجوائز منها جائزة الصحافة العربية والدولة التقديرية ومحمد بن راشد للإبداع الرياضي والثقافة العربية، وقام بتأليف 18 كتابا.

- الكابتن إسماعيل راشد

لاعب كرة قدم إماراتي سابق، عرف بأخلاقه الرياضية العالية ولقب بالجنرال لمهاراته الكبيرة في الدفاع، كان قائداً لنادي الوصل الإماراتي ومنتخب الإمارات، واعتزل كرة القدم عام 2006.

- أحمد الحوري "مقدم الحلقة"

مدير تحرير الشؤون الرياضية بصحيفة البيان، وعضو جمعية الصحفيين الإماراتية، بدأ مسيرته الصحفية في الإعلام المكتوب عام 1989، ثم انتقل إلى الإعلام المرئي عام 2000 وتدرج في المناصب بقناة دبي الرياضية حتى الوصول إلى منصب مدير الأخبار بالقناة عام 2009.

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