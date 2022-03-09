شباب الأهلي والعين إلى نهائي كأس المحترفين

المصدر: أبوظبي ـ البيان الرياضي

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تأهل فريقا شباب الأهلي والعين إلى نهائي كأس رابطة المحترفين الإماراتية، بعد فوز الأول على الوحدة 3 - 1، وتعادل الثاني سلبياً مع الوحدة، في إياب الدور نصف النهائي. ويلعب شباب الأهلي حامل لقب النسخة الأخيرة في النهائي للمرة السابعة في تاريخه، والرابعة على التوالي، علماً بأنه صاحب الرقم القياسي في الفوز بالبطولة بـ 5 ألقاب.

أنهى شباب الأهلي الشوط الأول متقدماً بثلاثية عن طريق غوستافو في الدقيقة 25، وتوماس أولسن من ركلة جزاء في الدقيقة 31، قبل أن يعود نفس اللاعب ويسجل الهدف الشخصي الثاني له والثالث لفريقه في الدقيقة 44. وقلص منصور سعيد المنهالي النتيجة لأصحاب الأرض من ركلة جزاء في الدقيقة 62.

وفي اللقاء الثاني، قدم الفريقان مباراة متكافئة على مدار الشوطين مع أفضلية نسبية للعين الذي أهدر فرصاً عدة، وبالمقابل تحسن أداء الجزيرة في الشوط الثاني بعد دخول كل من علي مبخوت، وعمر تراوري.

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