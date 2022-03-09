قنزول: أخطاء تحكيمية «ساذجة» تسببت في هزيمة العربي

المصدر: الفجيرة – محمد فضل

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عزا عبد الله سالم قنزول، المدير التنفيذي لنادي العربي القيواني، هزيمة فريقه أمام دبا الحصن بهدفين مقابل هدف لما أسماه بالأخطاء التحكيمية «الساذجة» التي وقع فيها حكم المباراة خلال الجولة 22 من دوري الأولى، وأدت إلى عودة الفريق العرباوي من المنطقة الشرقية دون رصيد من النقاط.

وقال عبد الله قنزول في تصريح لـ «البيان الرياضي» للمرة الثانية على التوالي يتعرض فريقنا إلى ظلم تحكيمي واضح بعد أن شاهد الجميع ما حدث أمام الذيد في الجولة الأولى من مباريات الإياب وها هي الأخطاء تتكرر مرة أخرى، فأمام دبا الحصن احتسب الحكم ركلة جزاء غير صحيحة، خصوصاً وأن الكرة ارتطمت بظهر لاعب العربي وليس هناك أي وجود لركلة جزاء، فضلاً عن حالة الطرد التي تعرض له اللاعب باولينو في الشوط الثاني، وهو قرار أعتقد بأنه مجحف في حق العربي واللاعب بعد أن حدث احتكاك خفيف بين اللاعب باولينو وآخر من دبا الحصن، وفي اعتقادي أن الحالة لا تستدعي طرد اللاعب ودعم ذلك المحللون والمراقبون.

وذكر قنزول أن احتجاجهم لن يغير النتيجة في شيء، خصوصاً وأن أندية دوري الدرجة الأولى لا يكون التعامل معها مثل أندية دوري المحترفين في سحب البطاقات الملونة.

وجدد قنزول مطالبة ناديه بضرورة إيجاد تقنية الفيديو «الفار» خلال المباريات المصيرية.

حظوظ

وفيما يتعلق بحظوظ العربي في الصعود أشار إلى أن الفريق خسر مباراة ولم يخسر المنافسة على التأهل، لافتاً إلى أن فترة الراحة المقبلة ستفيد الجهاز الفني بقيادة المدرب الوطني محمد جالبوت في تصحيح أخطاء مباراة دبا الحصن، إلى جانب تعافي المصابين الذين افتقدهم الفريق خلال الجولات الماضية، وقال: الجهازان الفني والإداري سيقومان برفع الضغوط عن اللاعبين وتوجيه النصائح لهم، خصوصاً وأن العربي ولأول مرة يمر بمثل هذه التجربة والتي نتمنى أن تتواصل حتى نهايتها.

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