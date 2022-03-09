مانشستر سيتي يحتفي بنجاح «الأهداف نفسها»

المصدر: (أبوظبي - البيان الرياضي)

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حققت مبادرة «الأهداف نفسها» التي أطلقها نادي مانشستر سيتي بهدف تشجيع الفتيات من مختلف الأعمار على ممارسة رياضة كرة القدم، نجاحاً كبيراً ولاقت إقبالاً واسعاً لدى لاعبات كرة القدم الصغيرات في دولة الإمارات، وشهدت مشاركة أكثر من 300 فتاة من مختلف أنحاء الدولة، من ضمنهن ما يزيد على 100 لاعبة ناشئة في مدارس السيتي لكرة القدم في أبوظبي، وقدم النادي لجميع الفتيات المشاركات كرة قدم محدودة الإصدار تحمل علامة PUMA.

وتستمر المبادرة في هذا العام حتى بعد غدٍ، حيث يمكن للفتيات الراغبات بالمشاركة فيها إرسال أهدافهن عبر منصات إنستغرام أو تويتر أو تيك توك باستخدام وسم #SameGoals، أو عن طريق تحميل الفيديو مباشرة على منصة المبادرة التابعة للنادي.

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