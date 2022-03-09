الجولة 18 تؤزم موقف «الصقور» في الدوري

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

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ضاعفت الجولة 18 من دوري أدنوك للمحترفين، أزمة فريق الإمارات في المنافسة بعد أن تعرض لأكبر خسارة له للمرة الثانية بعد الخسارة أمام النصر 0-4 وكانت الخسارة الأولى أمام العميد أيضاً بالنتيجة نفسها في جولة الذهاب، ليبقى الصقور برصيد 6 نقاط في قاع الترتيب نالها من فوز وحيد و3 تعادلات حتى الآن.

ولم تكن الخسارة جديدة على «الصقور» لكن ما يجعل الجولة 18 الأسوأ له أنها شهدت نتائج إيجابية لأقرب منافسيه، العروبة التي خرج بنقطة ثمينة بالتعادل خارج ملعبه أمام العين رفعت رصيده إلى 10 نقاط، في المركز قبل الأخير ليصبح الفارق بين الفريقين 4 نقاط، أما الصدمة الأكبر في الجولة فكانت فوز الظفرة على خورفكان 4-1 ليرفع رصيده إلى 14 نقطة في المركز الثاني عشر، ليصل الفارق إلى 8 نقاط سيكون من الصعب تعويضها، خصوصاً مع اقتراب المنافسة من بلوغ خط النهاية وعدم وجود مواجهة تجمع الفريقين، حيث التقيا في الجولة الثالثة خلال المباراة التي انتهت بالتعادل الإيجابي.

ولم تنته متاعب الجولة 18 لدى الصقور عند هذا الحد، حيث تعرض فيها خورفكان لخسارة كبيرة، قبل مواجهة الفريقين في الجولة 19 بعد غدٍ، الشيء الذي يؤكد أنه سيأتي إلى رأس الخيمة بكامل قوته لتضميد جراحه ، خصوصاً أنه أيضاً يحتاج إلى النقاط الثلاث لتأمين موقفه في جدول الترتيب الذي يحتل فيه المركز الحادي عشر برصيد 18 نقطة.

وعلى الرغم من الموقف المتأزم الذي يعيشه الصقور والنهاية الحزينة للجولة 18، لكن المصري أيمن الرمادي مدرب الفريق مازال يتمسك بالأمل، ويؤكد ثقته في إمكانية البقاء بالدوري والنجاة من شبح الهبوط الذي ظل يطارد الفريق بقوة، وقال الرمادي: لدينا أمل في البقاء، أمامنا 8 مباريات نحتاج فيها إلى التركيز والقتال كامل الوقت.

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