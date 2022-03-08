العين في نهائي كأس رابطة المحترفين

المصدر: العين- طلحة عبدالله

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ضرب العين موعداً مع شباب الأهلي في نهائي كأس رابطة المحترفين، بعد تعادله سلبياً مع ضيفه الجزيرة مساء اليوم على ملعب استاد هزاع بن زايد في إياب نصف نهائي المسابقة، وكان لقاء الذهاب انتهى بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله ليتأهل العين بأفضلية تسجيل هدف في ملعب الجزيرة.

وقدم الفريقان مباراة متكافئة على مدار الشوطين مع أفضلية نسبية للعين الذي أهدر فرصاً عدة من تحت أقدام لاعبيه سفيان رحيمي وجوناتاس قبل خروجهما مستبدلين، ولابا وجوانكا بعد دخولهما في الشوط الثاني، وبالمقابل تحسّن أداء الجزيرة في الشوط الثاني بعد دخول كل من علي مبخوت، وعمر تراوري، حيث تألق الحارس خالد عيسى في إنقاذ مرماه من محاولات خطيرة لفخر أبوظبي ليبقي على نتيجة التعادل حتى نهاية المباراة.

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