للمرة السابعة.. شباب الأهلي إلى نهائي كأس رابطة المحترفين

المصدر: أبوظبي ـ محمد صادق

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تأهل شباب الأهلي إلى نهائي كأس رابطة المحترفين الإماراتية، بعد فوزه على مضيفه الوحدة 3 ـ 1، مساء اليوم الثلاثاء، في إياب الدور نصف النهائي، ليكرر «الفرسان» التفوق على العنابي بعدما كان قد فاز في مباراة الذهاب بهدف دون رد.

ويلعب حامل لقب النسخة الأخيرة في النهائي للمرة السابعة في تاريخه، والرابعة على التوالي، علماً بأنه صاحب الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بالبطولة بـ5 ألقاب.

واستفاد شباب الأهلي من خوض الوحدة اللقاء باللاعبين البدلاء والشباب، في تكرار لسيناريو الذهاب، بعد أن فضل الفرنسي غريغوري مدرب العنابي، إراحة العناصر الأساسية، استعداداً لمواجهة العين المرتقبة في الكلاسيكو، يوم السبت المقبل.

أنهى شباب الأهلي الشوط الأول متقدماً بثلاثية عن طريق غوستافو أوليفييرا الذي افتتح التسجيل في الدقيقة 25، وتوماس أولسن الذي أضاف الهدف الثاني من ركلة جزاء في الدقيقة 31، قبل أن يعود نفس اللاعب ويسجل الهدف الشخصي الثاني له والثالث لفريقه في الدقيقة 44.

وقلص منصور سعيد المنهالي النتيجة لأصحاب الأرض من ركلة جزاء في الدقيقة 62، احتسبها الحكم بعد تعرض خليل إبراهيم لعرقلة داخل المنطقة من لاعب شباب الأهلي يحيى الغساني.

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