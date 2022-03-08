«أجانب الهواة».. 15 من 18 هدفاً

المصدر: الفجيرة – محمد فضل

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حفلت الجولة 22 من دوري الدرجة الأولى لكرة القدم بالإثارة والأهداف خلال 7 مباريات، ووضح تألق اللاعبين الأجانب، الذين أحرزوا 15 هدفاً من 18 في الجولة 22، وتراجع معدل التهديف مقارنة بالجولة 21 والتي شهدت تسجيل 25 هدفاً، ويبدو أن الخوف من الهزيمة وتلقي الأهداف أسهم في تراجع معدل التهديف.

ووصل دبا الفجيرة «النواخذة» إلى قمة السعادة باستعادته موقعه المفضل في قمة الترتيب برصيد 55 نقطة، مستفيداً من هدية جاره دبا الحصن بفوزه على العربي، الخاسر الأكبر في الجولة بتنازله عن الصدارة، وتجمد رصيده عند 53 نقطة، وتحول للوصافة مجدداً، وأحيا سقوط العربي آمال القادمين من الخلف في اللحاق بصراع التأهل إلى «المحترفين» الأولى، وتتركز عيون ثلاثي الشارقة وهم: البطائح ودبا الحصن والحمرية على المنافسة على الوصافة، وتحقيق حلم الصعود، وضربت الفرق الثلاثة بقوة من خلال 3 انتصارات، وتغلب البطائح على الجزيرة الحمراء بخماسية، ووصل للنقطة 46 ثالثاً، وأصبح الفارق بينه والعربي 7 نقاط فقط، وفاز دبا الحصن على العربي 2 - 1، وأصبح رصيده 44 نقطة رابعاً، فيما تغلب الحمرية على مصفوت بهدف، محتلاً المركز الخامس برصيد 43 نقطة.

جولة

وتقام الجولة 23 يومي 12 و13 الجاري وتشهد 7 مباريات، حيث يلعب دبا مع مصفوت، والبطائح مع سيتي وحتا مع دبا الحصن، والحمرية مع مسافي والرمس مع الجزيرة الحمراء، والفجيرة مع الذيد، والتعاون مع غلف اف سي.

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