طرفا نهائي كأس المحترفين يتحددان الليلة

المصدر: دبي - البيان الرياضي

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يشهد استادا هزاع بن زايد وآل نهيان، اليوم، مواجهتي إياب نصف نهائي كأس رابطة المحترفين لكرة القدم، لتحديد طرفي النهائي، ويلعب العين والجزيرة في ديربي الإثارة في الثامنة والربع مساء، ويسبقه لقاء الوحدة وشباب الأهلي في الخامسة و45 دقيقة، وحسابياً يبدو العين الأقرب إلى النهائي بعد تعادله خارج ملعبه مع الجزيرة، 1 - 1 ، ذهاباً، غير أن كل الاحتمالات مفتوحة، والتقى الفريقان في 11 مباراة بالبطولة، حقق العين الفوز 5 مرات والجزيرة 4 مرات، وتعادل الفريقان مرتين.

وتتجدد المواجهة بين الوحدة وشباب الأهلي في المباراة الرابعة بينهما بالموسم الحالي، والثالثة على التوالي خلال أسبوع، وانتهى لقاء الذهاب بالكأس بفوز شباب الأهلي بهدف وهو يملك الأفضلية ويحتاج للفوز أو التعادل للتأهل للنهائي، فيما يسعى الوحدة إلى تعويض فارق الهدف، وكان الفريقان تعادلا بالدور الأول لدوري سلبياً، وفاز الوحدة في الثاني 3 - 1 .

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