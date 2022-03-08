أروابارينا يزور الوحدة

المصدر: (دبي - العوضي النمر)

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واصل الأرجنتيني أروابارينا مدرب منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم زياراته الميدانية للأندية، والالتقاء بمسؤوليها، وقام بزيارة نادي الوحدة، واجتمع مع غريغوري مدرب الفريق الأول، للوقوف على مستوى لاعبي «الأبيض» المزمع اختيارهم خلال الفترة المقبلة، وشهد أروابارينا مران «العنابي» باستاد آل نهيان.

وتأتي زيارات المدرب المنتخب للأندية، بهدف التعرف عن قرب على اللاعبين ومستوياتهم وجاهزيتهم الفنية، تمهيداً لاختيار القائمة التي ستلاقي العراق وكوريا الجنوبية، يومي 24 و 29 الجاري في التصفيات الآسيوية للمونديال. ومن المتوقع أن يقوم المدرب بإعلان القائمة الموسعة المنتخب خلال الأيام المقبلة.

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