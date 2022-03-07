عبد الرحمن العامري: أقاتل مع علي خصيف لحماية عرين الجزيرة

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكد عبد الرحمن العامري «23 عاماً» حارس مرمى الجزيرة، أنه وزميله علي خصيف الحارس الأول قائد الفريق، يقاتلان من أجل حماية عرين الجزيرة وتقديم أفضل المستويات، وذلك بعد ظهوره أساسياً في المباراة رقم 5 له خلال الموسم الحالي أمام الشارقة في الجولة الأخيرة من الدوري، بسبب إصابة خصيف. وقال العامري الذي كانت أقصى مشاركة له موسم 2019 - 2020 بأربع مباريات فقط، أنه يستفيد من خبرة خصيف، وأن الهدف مشترك في الدفاع عن شعار الفريق، ذاكراً أن كل لاعب في «فخر أبوظبي» يبذل كل طاقته لتقديم أفضل ما عنده.

وأشار العامري إلى أن الفوز على الشارقة وإضافة 3 نقاط جديدة، أكدت مقدرة الفريق على المنافسة والتتويج باللقب، لأن الفوز، تحقق على منافس كبير وقوي يمتلك عناصر متميزة، موضحاً أن الفوز جاء نتيجة مجهود كبير بذله زملاؤه اللاعبون في أرضية الملعب، إضافة إلى عمل الجهاز الفني وتوجيهاته وتحضيره الجيد للمباراة. وبفوزه الأخير على الشارقة قفز الجزيرة إلى المركز الرابع برصيد 32 نقطة خلف الشارقة الذي يتقدم عليه بفارق نقطة واحدة، وللجزيرة مباراة مؤجلة أمام اتحاد كلباء.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز