بعثة «الأبيض» إلى بغداد 22 الجاري

المصدر: (دبي- العوضي النمر)

ت + ت - الحجم الطبيعي

يعود منتخبنا الوطني لكرة القدم، للتجمع الداخلي 14 الجاري في دبي، تحت إشراف المدرب الأرجنتيني أروابارينا، والذي ييعلن القائمة الأولية لـ «الأبيض»، عقب الجولة 19 للدوري ، ويستعد المنتخب لملاقاة العراق 24 الجاري ببغداد، في التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى مونديال 2022، وتقرر مغادرة «الأبيض» إلى بغداد 22 الجاري، ويؤدي مرانين قبل المباراة الرسمية بين المنتخبين.

من جهة أخرى، تفقد ياسر سالم مدير منتخبنا الوطني الأول، يرافقه سليم عبد الرحمن مساعد المدرب، جاهزية ملعب المدينة الدولي، بالعاصمة العراقية بغداد، الذي سيشهد المواجهة مع منتخب العراق، كما تفقد ملعب التدريب وفندق الإقامة، وتم اتخاذ الإجراءات الإدارية الخاصة باستقبال البعثة.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز