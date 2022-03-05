تعادل الوصل واتحاد كلباء في ختام الجولة 18 للدوري

المصدر: دبي- إيهاب زهدي- تصوير - غلام كاركر

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تعادل الوصل وضيفه اتحاد كلباء 1-1، في مباراتهما على ملعب استاد زعبيل مساء اليوم، في ختام الجولة 18 لدوري أدنوك للمحترفين، ورفع "الإمبراطور" رصيده إلى 23 نقطة، وتراجع إلى المركز التاسع، ووصل رصيد اتحاد كلباء إلى 19 نقطة، وظل في المركز العاشر.

وسجل هدف الوصل بنيران صديقة عن طريق مدافع اتحاد كلباء ويلدر كارتجينا في الدقيقة 63، بعدما غير اتجاه تسديدة غانم أحمد لاعب الوصل، وتعادل اتحاد كلباء، برأسية لاعبه عبد السلام محمد في الدقيقة 77.

ومالت الأفضلية الهجومية لاتحاد كلباء في الشوط الأول، وأضاع حبيب الفردان، وأحمد جشك، فرصتين للتقدم المبكر، وقابله الوصل بالاعتماد على الكرات الثابتة، ولاحت له فرصة خطيرة واحدة، من كرة عرضية أرضية، ولم يتعامل معها بشكل جيد.

وأرتفع رتم الأداء والخطورة في الشوط الثاني، وسدد غانم أحمد كرة قوية للوصل من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 63، واصطدمت كرته بويلدر كارتجينا لاعب اتحاد كلباء، وغيرت اتجاهها وسكنت شباك فريقه، معلنة عن هدف وصلاوي.

وأدرك عبد السلام محمد، هدف التعادل لاتحاد كلباء في الدقيقة 77، برأسية قوية لرأسية سلطان عادل المرتدة من عارضة الوصل، وحاول كل من الفريقين في الدقائق التالية، تسجيل هدف الفوز، ولكن فشلت كل محاولاتهم، ليخرج كل منهما بنقطة واحدة من اللقاء.

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